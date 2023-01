Hatalmas megbízást nyert az Egyesült Államokban a német Rheinmetall-csoporthoz tartozó American Rheinmetall Vehicles és a General Motors konzorciuma - közölték hétfőn a vállalatok.

Fotó: AFP

A két cég kötheti meg az amerikai hadsereggel a taktikai célokra bevethető terepjáró teherautók gyártásának (Common Tactical Truck Program, CTT) első szakaszára vonatkozó szerződést - írja a Reuters.

A több szakaszból álló program célja a hadsereg nehézteherautó-családjának lecserélése, amelynek keretében akár 40 ezer teherautót is rendelhetnek tőlük, mintegy 14 milliárd dollár értékben.

A szerződés keretében a vállalatok a HX3 Common Tactical Truck nevű, fejlett vezetéstámogató rendszerekkel (ADAS) ellátott és önvezetésre is alkalmas teherautókat szállíthatnak, melyek a fokozott terepjáró mobilitás, a kiberbiztonság, a gépi tanulás, a mesterséges intelligencia, a jobb túlélőképesség és az üzemanyag-hatékonyság révén növelik a katonák képességeit.

A hazánkban is gyártási bázissal rendelkező Rheinmetall - amely a 4iG telekommunikációs és IT-cégnek is résztulajdonosa - gyártotta azt a 14 darab Leopard 2-A6 típusú harckocsit, amelyet Németország ad át Ukrajnának. A berlini kormány ahhoz is hozzájárult, hogy más országok, például Lengyelország is küldjön Leopardokat Kijevnek.