A hagyományos portfólióépítési stratégia, amely a befektetések 60/40 arányú megosztását favorizálja a részvények és a kötvények között, hatalmas csapást élt meg tavaly. Akkorát, hogy a befektetésibank-szektor két óriása is nézeteltérésbe keveredett miatta.

Fotó: Karla Ann Cote / AFP

A BlackRock és a Goldman Sachs szakemberei ugyanis nem tudnak zöld ágra vergődni abban a kérdésben, hogy a stratégia életképes lehet-e még a jövőben, avagy a változó piaci dinamikák miatt végérvényesen bukásra van ítélve.

A 60/40 tavaly 17 százalékos bukást hozott a követőinek, ugyanakkor ötven évig szinte töretlenül sikeresen segítette ki a lakossági és az intézményi befektetőket egyaránt.

Adja magát a kérdés: a tavalyi veszteségek egy kivételt erősítő szabály részének, vagy egy korszakzárás első hírnökének tekinthetők ? A Goldman szakemberei szerint nincs tökéletes stratégia, így az időnként felbukkanó veszteségek teljesen normálisak, míg a BlackRock szerint a módszer az eddigi formájában nem lesz képes olyan sikeresen működni, mint tette azt az elmúlt közel ötven évben.

A Goldmannél úgy vélekednek, a nagy számok törvénye és az időtlen idők óta fennálló inverz kapocs a részvényárfolyamok és a kötvények teljesítménye között továbbra is szinte biztosan garantálni tudja a 60/40 sikerét, főleg olyan időkben, amikor az embernek elképzelése sincs, merre indulhat el a piac a következő időszakban. Szerintük természetesen ezek után is megeshet, hogy egyszerre szakad be a két eszközcsoport kurzusa, de ez nagyon ritka lesz a továbbiakban is.

A BlackRock szerint azonban a 60/40 korszaka véget ért, mivel az új piaci dinamikák megjelenése elkerülhetetlen. Szerintük a kétirányú diverzifikáció sokkal nagyobb veszélyeket fog tartogatni a befektetők számára, mint eddig: az inflációkövető részvények súlyának felértékelődésével, a regionális és szektorális megosztás növelésével és az ingatlanpiaci részesedés emelésével lehet majd a jövőben védekezni a befektetések értékcsökkenése ellen.

A tavalyi év földbe döngölte mindhárom nagy részvényindexet, így a bukás borítékolható volt

Annyi bizonyos csak, hogy ritka az olyan rossz év, mint a tavalyi, így a konzervatív stratégiák által produkált 17 százalékos mínusz is minden bizonnyal rekord marad még egy ideig. A kihívás azonban adott: elemző legyen a talpán, aki előáll egy olyan értékálló és megbízható stratégiával, mint amilyen a 60/40 volt közel fél évszázadig – és lehet még akár a jövőben is.