Napok óta tudott, hogy az Elliott Management több milliárd dolláros befektetéssel bevásárolta magát a Salesforce üzleti szoftverszolgáltatóba. A Salesforce részvényét 195 dolláros célárral ajánlják vételre az elemzők. Ez tavaly decemberben még közel 50 százalékos felértékelődési potenciált jelentett, a hét elején 30 százalékosat, s most is közel 20 százalékot. Most már az is körvonalazódik, hogy mire készül az ismert aktivista befektető az idei év egyik legígéretesebb vállalatánál. Szó sincs zsákbamacskáról, hiszen az aktivisták a kisebbségi részesedés megszerzését követően általában betámadják az igazgatóságot, s merész átalakítási terveket terjesztenek a közgyűlés elé. A The Wall Street Journal értesülései szerint az Elliott a napokban iparági háttérrel rendelkező menedzserekkel tárgyal, ami arra utal, hogy jelölteket keres a Salesforce igazgatóságába. A Bloomberg is úgy értesült, hogy az Elliott saját jelölteket nevez az igazgatóságba. Ami proxyharcot és közelgő nagy csatákat sejtet.

Fotó: Shutterstock

Az Elliott korábban felforgatta a PayPal, a Pinterest és a Swedish Match életét, és a Twitter-alapító Jack Dorsey is a Elliott nyomására mondott le a posztjáról.

A kibontakozó proxyharc annál is érdekesebb, mert január végén megüresedik Bret Taylor széke, aki 2017 óta volt társ-vezérigazgató. Távozása nem az Elliott aknamunkájával függ össze, Marc Benioff elnök-vezérigazgatót már hónapokkal ezelőtt is frusztrálta Taylor időbesoztása, s hogy állítólag túl sokat foglalkozott a Twitterrel. Bár ez nem kelthetett meglepetést, mert akkoriban a cég elnöke volt.

Viharos időszakot tudhat maga mögött a Salesforce, amely január elején jelentett be 10 százalékos munkaerő-leépítést. Ráadásul az irodai területet is csökkentik. Bár a részvény árfolyama a 2021-es csúcs közel felére zuhant, de tavaly december óta 24 százalékot emelkedett.

Nem az Elliott az egyetlen aktivista befektető, amely befészkelte magát egy Salesforce-pozícióba.

Októberben a Starboard Value közölte, hogy részesedést szerzett, mert a vállalat alulértékelt. De a Nikola és az Exxon igazgatótanácsából ismert Jeff Ubben cége, az Inclusive Capital is beszállt 250 millió dollárral.

A vállalati tanácsadók szerint sanszos, hogy az aktivisták legalább egy igazgatósági helyet megszerezzenek a Salesforce közelgő közgyűlésén.