Kicsit gyengébben kezdett csütörtökön a forint, a hazai piacok izgalommal várnak két inflációs adatközlést: a délután fél 3-kor esedékes amerikai számokat és a reggel érkező magyart.

Fotó: Miguel Valente

Az előbb érkező amerikai adatokkal kapcsolatban az alapösszefüggés: a jó számok segíthetik, a rosszak gyengíthetik az eurót és a forintot. Természetesen a devizapiacon sohasem ilyen egyszerűen működnek a dolgok: a már felépült pozíciók mennyisége és tartóssága, a várakozások ingadozásai és a beérkező nyilatkozatok hullámvasútra is ültethetik az árfolyamokat a fontos adatok közlésének a környékén.

A forint is azt lesi, hogy Amerikában már lassúbb a drágulás Minden bizonnyal a drágulás további lassulását mutatják majd csütörtökön az amerikai inflációs adatok, ez pedig újra a forint megerősödését hozhatja, akkor is, ha a pénteki magyar adat is okozhat árfolyam-ingadozást. Elmagyarázzuk, miért.

A másik alapösszefüggés a forint számára, hogy fontos nemzetközi fejlemények esetén és döntő hazai mozgatók hiányában a dollár vásárlása és erősödése az euró ellenében a hazai fizetőeszközt a hüvelykujjszabály szerint gyengíti mindkét deviza ellen, az ellenkező irányú mozgása pedig erősíti.

A dollár/euró keresztből – illetve a szintén az euróval túlsúlyozott dollár-devizakosárindexet követő ázsiai devizák mozgásából – egyelőre keveset olvashatnak ki a forintkereskedők: a szerdai zárás óta fel-le mozog, és bár szerda reggel óta az euró erősödése látszott a trendnek, csütörtök reggel épp visszavonulóban volt.

Az euró mozgása a dollár ellen az elmúlt három napban: ez inkább erősödés, de legutóbb épp visszavonul Forrás: Stooq.com

Ennek megfelelően hajszálnyit gyengült a forint az euró ellenében: 398 környékéről 398,9 felé, de még mindig a 400-as pszichológiai vonal erős oldalán. Ha a csütörtök-pénteki inflációs adatok közlése után is 3-assal kezdődő árfolyammal lesz képes zárni a hetet, az jó esélyt kínálhat, hogy a jó évkezdést meghosszabbítva a 390-s régiók felé induljon tovább.

Hamarosan eldől, pluszban marad-e az év végi euróárfolyamhoz képest a forint Forrás: Stooq.com

Jelentős hatása lehetett az inflációra az üzemanyagárstop kivezetésének Decemberben kivételesen nem az élelmiszerárak, hanem a benzinárstop kivezetése dobhatta meg az inflációt Magyarországon, amivel újabb történelmi rekordot sikerült beállítani. De legalább már nem kell sokat várni a fordulatra, minden jel szerint az alagút végén vagyunk.

Ha az amerikai kora reggeli órákban – a keleti parton hat órával járnak mögöttünk – erősödik a várakozás, hogy az infláció erősen lelassult, az okozhat dollárgyengülési és forinterősödési hullámot kora délután. Az inflációs adatok közlésekor náluk reggel fél 9 lesz.

Ami a hazai mozgatókat illeti, nem kizárt hogy itthonról is érkezik impulzus, az év eleje gyakran hordoz ilyeneket. Megtartotta például idei első ülését a kormány, és a döntésekről csütörtökön délelőtt sajtótájékoztatón számolnak be. A nap első hazai bomba meglepetése már megvolt, mégpedig a sportgazdaság területén: úgy tűnik, mégsem lesz 2024-ben Magyarországon kézilabda-Európa-bajnokság. Akár forintpozitív lehet a hír: hazánk 370 milliárd forintnyi adósságot törlesztett elő – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter közösségi oldalán.