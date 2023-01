Texasi gyárát bővítené a Tesla: Elon Musk cége 775 millió dolláros expanzióba fogna az egyesült államokbeli gyárában, hogy tartani tudja a növekedési terveket.

Nincs megállás a Tesla számára, a történelmi bukás sem zavar be Musk terveibe.

Fotó: Wu Ming / AFP

A fejlesztés akár már ebben a hónapban megkezdődhet a cég tervei szerint, a szükséges engedélyek iránti kérelmeket is beadták már Muskék, a pontos kezdés nagyrészt már csak Texas állam bürokratikus apparátusán múlik.

A bővítés a Tesla akkumulátorgyártási és tesztelési kapacitását növelné

A létesítményben jelenleg a Model Y járművek gyártása zajlik, de Musk tervei között szerepel az is, hogy itt kezdik majd meg a Cybertruckok tömeggyártását, lehetőleg még az idén. Az üzem jelenleg évi 250 ezer darab autót tud kibocsátani.

A Tesla az évtized végéig 10-12 új gyár megnyitását tervezi, hogy képes legyen lépést tartani az elképzelései szerinti folyamatosan növekvő kereslettel, 2030-ra több mint 20 millió eladott autóval számol az elektromosautó-gyártó. A legújabb létesítmény helyszínét hamarosan ki is választhatják Musk szerint.

Éves szinten dinamikusan növekednek a Tesla eladásai

A 2022-es eredmények

A céget tavaly kíméletlenül megtépázta a piac, a Tesla részvényárfolyama éves szinten 65 százalékot zuhant, ezzel hivatalosan is a legrosszabbul teljesítő vállalat lett az amerikai tőzsdéken. Az elektromosautó-gyártó cég bukása a mellette hitet tevő részvényalapokat is mélyrepülésbe rántotta, volt olyan alap is, amely 59 százalékos veszteségeket szenvedett el a cég kurzusának földbe állása okán.

Jól jártak ugyanakkor a shortolók: azok a befektetők, akik a cég bukására játszottak, összesen 15 milliárd dollárnyi nyerőbe kerültek a Tesla papírjainak esésével.

A cég mélyrepülésének okai közt megtaláljuk a Teslák iránti csökkenő kínai keresletet, az ottani gyár átmeneti gondjait és magát Muskot is, aki egyetlen év alatt 40 milliárd dollárnyi papírt adott el, jórészt azért, hogy ki tudja fizetni a Twitter 44 milliárd dolláros vételárát. A felvásárlás azonban csak újabb gondokat hozott a milliárdosnak, aki év közben még a világ leggazdagabb embere címét is elvesztette, miután vagyona 115 milliárd dollárral zsugorodott.