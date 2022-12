Borzalmas évet zárnak a tőzsdék idén, az S&P 500 indexe 20 százalék körüli, a Dow Jones mutatója pedig nagyjából 10 százalékos értékvesztést könyvelhet el. A Tesla és két másik társa azonban az indexeket is alaposan kenterbe verte.

Fotó: Image Source / Getty Images

Az elektromos autógyártó kálváriájáról már rengeteg történet szól: karácsony környékén leállt a Tesla gyára Sanghajban, Musk leszavaztatta magát a cég éléről és akkor az árfolyamról inkább ne is beszéljünk: éves szinten 72 százalékos szakadékban is járt már a kurzus. Az idei teljesítmény természetesen a Tesla valaha volt legrosszabb évét jelenti, eddig összesen egy negatív évet zárt ugyanis a cég, 2016-ot, a mostani számokhoz képest elenyésző, 11 százalékos árfolyamcsökkenéssel.

Ezzel a drámai eredményével a Tesla magabiztosan a legnagyobb veszteséget elszenvedő részvény az amerikai piacokon.

Közelinek ugyan nem mondható legközelebbi üldözőjének teljesítménye, de azért a Meta is rettenetes évet zár: Zuckerberg cégének papírjai idén eddig 64 százalékot vesztettek értékükből, ami egyéni rekord a közösségi médiaóriás háza táján is. A Facebook anyavállalata több sebből is vérzett az idén: Zuckerberg tömérdek mennyiségű pénzt költött a Metaverzum fejlesztésére, amiből egyelőre nem sok bevételre tud szert tenni, közben pedig a cég egyik anyagi hátterét biztosító hirdetési piac jelentős átalakuláson megy keresztül.

Elképesztő szakadékban a tech-szektor

A dobogó utolsó fokára a PayPal fért fel, mely idén 63,2 százalékos értékvesztést szenvedett el. A fizetési szolgáltatásokkal foglalkozó tech gigász változatott idén üzletpolitikáján, a kis halak helyett a nagyobbak után eredt: ennek a szemléletváltásnak az eredménye pedig szépen meg is látszik a részvényárfolyamon - habár bizonyosan nem ilyen irányú változást képzeltek el előzetesen a cégnél.

A Top 10-be nemhogy 60 százalék feletti veszteségeket elkönyvelő, de még csak 50 százalék feletti negatív teljesítményű cégek sem fértek fel, mivel nem szenvedett el egyetlen vállalat sem ekkora csapást a három dobogóson kívül.

A tízes lista utolsó helyezettje is elképesztő károkat szenvedett el az idén

A tőzsdéről idén 18 ezer milliárd dollár szívódott fel a részvényárfolyamok alakulása nyomán, ez a magyar GDP kilencvenkilencszerese. Azt pedig, hogy jövőre ezt a trendet viszi tovább a piac, vagy jobbra fordul, még a legnagyobb brókerek sem tudják megmondani.