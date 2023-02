Hiába duplázta meg nyereségét az HSBC a negyedik negyedévben, és hiába lengette be a negyedévenkénti rendszeres, valamint a közeljövőre tervezett rendkívüli osztalékfizetést is, továbbá a részvény-visszavásárlások beindítását, a bankvezetés néhány negatív kommentje olyannyira lehűtötte a befektetők hangulatát, hogy a részvények azonnal lejtőre kerültek. Később aztán meglátták a pozitívumokat is a részvényesek.

Fotó: AFP

A menedzsment ugyanis közölte, hogy idén 36 milliárd dollár nettó kamatbevételre számít, ami elmarad a 37 milliárd dolláros korábbi előrejelzésétől, illetve az elemzők 38 milliárd dolláros várakozásától is.

Noel Quinn vezérigazgató a Reutersnek elmondta, hogy a konzervatív előrejelzés a piaci verseny számlájára írható, hiszen a konkurencia a betéti kamatok emelésével próbálja gyarapítani ügyféltáborát, amit az 1300 milliárd dolláros betétállománnyal rendelkező HSBC sem nézhet tétlenül.

Emellett arra is utalt a főként Ázsiára fókuszáló bank vezetősége, hogy költségfronton sem várható jelentős enyhülés, mivel

a létszámleépítési program kellős közepénél tartó HSBC idén 300 millió dollárt fordíthat végkielégítésekre.

Eközben a bank éves hitelezési vesztesége a kínai ingatlanpiac gyengélkedése miatt elérheti a 3,6 milliárd dollárt is, az elemzők maximum 3,2 milliárd dolláros prognózisát meghaladva.

A reakció nem is váratott magára sokáig, a tőzsdei kapitalizáció alapján legnagyobb európai bank részvényei Londonban közel 2 százalékkal, 610 penny alá estek kedden délelőtt. Később azonban változott a hangulat, és 11 órakor már 1,7 százalékos plusznál, 631 penny környékén járt a kurzus.

A befektetőkre mégis hathatott, hogy valóban remekül sikerült a negyedik negyedév a brit pénzintézetnél.

Az adózás előtti nyereség éves összehasonlításban 92 százalékkal, 5,2 milliárd dollárra nőtt, miközben az elemzői konszenzus csupán 4,96 milliárdra számított.

Az egész évi profit viszont a 2021-es 18,9 milliárd dollárról – az elemzői előrejelzéseknek megfelelő – 17,5 milliárdra csökkent, ebben oroszlánrésze volt a franciaországi lakossági banki üzletág értékesítéséhez kapcsolódó egyszeri 2,4 milliárd dolláros értékvesztésnek.

A kanadai leánybank eladása ellenben inkább pozitív hatással jár a részvényesekre,

miután az ebből származó 10 milliárd dolláros bevételből részvényenként 21 dollárcent rendkívüli osztalékot fizet az HSBC.

Noel Quinn azt is bejelentette, hogy a bank visszatér – a pandémia előtti időszakhoz hasonlóan – a negyedéves osztalékfizetéshez, a saját részvények visszavásárlásáról pedig még az első negyedévben döntenek.

A bank igazgatósága, amely a nyereségesebben működő ázsiai üzletág leválasztását követelő legnagyobb részvényessel, a kínai Ping An biztosítóval állandó harcban áll, további 300 millió dolláros veszteségre számít oroszországi érdekeltségének eladásától is.

A Refinitiv elemzői konszenzusa az HSBC-t jelenleg 700,7 pennys medián célárral ajánlja vételre.