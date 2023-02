Nagyon viszik a megtakarítók a Prémium Magyar Állampapírok (PMÁP) két új, néhány hete bevezetett sorozatát, sőt, a Világgazdaságnak nyilatkozó szakértő szerint a 2030-ban lejáró kötvény induló, első évben 16 százalékban megállapított kamata külföldről nézve is vonzó befektetésnek tekinthető.

A lehetőség ugyanis évek óta nyitott, bár a kibocsátó különösebben nem promotálta, de az európai uniós szabad tőkeáramlásra vonatkozó elvekkel összhangban mind devizabelföldi, mind devizakülföldi természetes személyek vehetnek PMÁP-ot.

Fotó: Alex Halada / AFP

Egyelőre azonban, legalábbis az év végi adatok alapján kifejezetten alacsony a külföldi kézben lévő PMÁP-mennyiség, az Államadósság Kezelő Központ azt válaszolta a Világgazdaságnak, hogy a PMÁP-állomány 0,325 százaléka volt a devizakülföldi természetes személyek kezében december 31-én, azaz még a 15 milliárd forintot sem érte el.

A befektetők a január 15-i adatok szerint 4403 milliárd forint értékben tartottak Prémium Magyar Állampapírt. Az állomány azóta nagyot hízott, miután január 16-tól elindult a két új sorozat értékesítése, az eltelt két hét alatt pedig további 331 milliárd forintért vettek új PMÁP-ot a megtakarítók.

A legutóbb kibocsátott Prémium Magyar Állampapírok 15,25 és 16 százalékos első éves éves kamata igen vonzó a lakossági befektetések piacán, és az sem okozna számunkra meglepetést, ha a PMÁP-okra a külföldi magánemberek is rástartolnának – mondta a Világgazdaság kérdésére Tuli Péter, a Hold Alapkezelő intézményi üzletágvezetője. A külföldi befektetői érdeklődése inkább a kincstári értékesítést dobhatja meg, valószínűleg azért, mert a banki forgalmazók a PMÁP-értékesítést a saját termékekkel szemben kevésbé preferálják.

A kibocsátó lehetővé tette külföldi magánemberek számára, hogy PMÁP-kötvényeket vásároljanak, ezzel valószínűleg az a cél, hogy a Magyarországon tartózkodó, itt dolgozó külföldiek keresete, megtakarítása ne hagyja el az országot, a megtermelt jövedelmet ne utalják haza más államba

– fogalmazott.

Kockázatok külföldről: erősödhet a forint, kérdéses az adózás

A külföldi befektetőknek azt is érdemes előzetesen felmérni, hogy milyen adókulcs vonatkozik arra a hozamra vagy kamatnyereségre, amit az ő szemszögükből külföldi értékpapír tartásával realizálhatnak, és nem érdemes elfeledkezni a devizaárfolyam-kockázatról sem, mivel 2022-ben is meglehetősen széles sávban ingadozott az euró–forint.

Mindenesetre ritka együttállás, hogy kétéves időtávon egy magyarországi lakossági kötvénnyel 32-34 százalék hozam realizálható (a tavalyi átlagos infláció 14,5 százalék volt, az idei pedig 16-17 lehet, a kötvény kamata ezenfelül 1,5 százalékpont prémiumot is tartalmaz), a szomszédos Ausztriában viszont be kell érni ennek a töredékével, ott a kétéves állampapír hozama 2,64 százalék, ami két évre csupán 5,28, azaz

a magyar–osztrák hozamok közti különbség több mint hatszoros.

Több mint dupla kamatot vághatnának zsebre a román állampolgárok is

A PMÁP a 16 százalékos éves kamattal Romániában is keresett lehetne, ennek azonban egyelőre nincs jele – mondta a Világgazdaság kolozsvári tudósítója, Rostás Szabolcs. A tapasztalatok szerint a magyarországi babakötvény iránt sincs igazán érdeklődés, pedig az is elérhető a román állampolgárok előtt (is). Egyébként a szomszédos országban is fut lakossági állampapírprogram, a decemberben piacra vitt Tezaur éves kamata 7,35 százalék, ami alacsonyabb a betéti kamatokénál. Kétéves futamidővel 7,6, három évre 8 százalék az éves hozama. Tavaly a romániai állampolgárok több mint 12 milliárd lejt fektettek 1, 2, 3 és 5 éves lejáratú kötvényekbe, 4,5 és 9,15 százalék közötti kamattal, a jelenlegi keresztárfolyam alapján ez 960 milliárd forintnak felel meg.