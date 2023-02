Akár már holnap fény derülhet a régóta vár, alacsonyabb árazású Tesla modell specifikációira a szakemberek várakozásai szerint – az optimista hangulatra pedig Elon Musk vagyona is reagált: ismét ő lett a világ leggazdagabb embere, letaszítva a trónról Bernard Arnault-t.

Elon Musknak minden oka meglehet a boldogságra.

Fotó: Getty Images

A Twitter tulajdonosa az elektromos autózás ékköveként számon tartott cége árfolyam-növekedésének köszönheti elsőségét: a Tesla kurzusa ugyanis az idei év során 92 százalékot erősödött, a rekordárfolyamszint felé tartó ismételt menetelés pedig a mélyponttól számított felezővonalat is rohamosan közelíti. Az üzletember vagyona akár holnap újabb magasságokba törhet: a várakozások szerint ugyanis

a holnapi befektetői napon Musk bejelentheti a 25 ezer dolláros, pénztárcabarát Model 2-t.

A többi típushoz képest visszafogottabb árcédulával érkező Tesla régóta szerepel Musk tervei közt, a dél-afrikai milliárdos évekkel ezelőtt belengette ilyen irányú terveit. A jelenlegi bejelentés sokak számára meglepetésként hathat, mivel Musk tavaly azt mondta, átmenetileg alacsonyabb fordulatszámon pörög a Model 2 fejlesztése, mivel az ahhoz szükséges akkumulátortechnológia még nem áll rendelkezésre.

Ezen a téren azonban azóta sokat fejlődhetett a Tesla: tegnap derült ki, hogy a brandenburgi termelés eléri a heti 4 ezer darabot, lekörözve a várakozásokat, míg amerikai akkumulátorgyártását is felpörgeti a vállalat az előnyös adókedvezmények hatására. A Tesla az akkumulátorgyártási hatékonyság érdekében akár saját lítiumbányász céget is beszerezne.

Év eleji gödréből lendületesen mászik kifelé a Tesla kurzusa.

Musk korábban egy kormány és pedálok nélküli robottaxi piacra dobását is bejelentette 2024-re, valamint felmerült egy csupán a kínai piacokra szánt rövid hatótávú, de alacsonyabb árú modell bevezetésének lehetősége is – ezekben a kérdésekben is elképzelhető valamilyen bejelentés a holnapi nap folyamán.

A világ régi-új leggazdagabb embere arról is beszélt, hogy csupán az akkumulátorgyártási kapacitás növelésétől függ, hogy mennyire gyorsan tudják levezényelni az átmenetet a fenntarthatóságba.

A gyártási folyamat feletti nagyobb kontrollt a tervezett saját bányákkal és a megnövelt kapacitással érheti el a Tesla, és ez a zöldátállást is nagyban elősegítheti, amit a minden bizonnyal részvényesek is jó szemmel néznek.

A kapacitásnövelésre pedig Musk saját, korábban bejelentett ütemtervének utoléréséhez is hatalmas szükség lenne: a milliárdos 2020-ban 100 gigawattnyi, alacsonyabb árú, úgynevezett 4680-as akkumulátorgyártási kapacitással számolt 2022-re, ami 1,3 millió Model Y energiaellátását tudná fedezi – a valóságban ez a kapacitás megdöbbentően kevés, mindössze 50 ezer autóhoz szükséges mennyiség.