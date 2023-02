Minden korábbinál kedvezőbb bérletrendszert vezet be május elsejétől a MÁV. Egy teljes vármegyét, vagy akár az egész országot is be lehet utazni a MÁV-START, a Volánbusz, a MÁV-HÉV vagy a GYSEV járatainak igénybevételével – tette közzé a vállalat. A harmincnapos érvényességű, teljesárú vármegyebérletet 9450 forintért, az országbérletet pedig ennek duplájáért, 18 900 forintért lehet majd megvásárolni. Az elővételes vásárlás már április utolsó hetében megindul a MÁV appon keresztül.

Fotó: Bach Maté / Magyar Nemzet

Mindkét bérlettípus

90 százalékos kedvezményt biztosít a tanulóknak, amit korlátozás nélkül, az adott vármegyében vagy akár az egész országban igénybe vehetnek.

Az új bérletek révén több ezer, de akár több tízezer forinttal is csökkenhet a családok havi közlekedési ráfordítása, amennyiben a szülők és a gyerekek is rendszeresen ingáznak a munkahelyük, illetve az iskolájuk és az otthonuk között.

Emellett májustól elég lesz hónapról hónapra egyetlen – helyközi buszokra és vonatokra, továbbá Csongrád-Csanád vármegye esetében még a Szeged és Hódmezővásárhely közötti vasútvillamosokra is érvényes – harmincnapos bérletet váltani. Míg a MÁV app használata esetén ez az egyetlen bérlet is sorbanállás nélkül és papírmentesen lesz elérhető.

A vármegye- és az országbérlet egyetlen esetben sem szűkíti az utasoknak kínált bérletválasztékot: minden jelenlegi jegy- és bérlettípus május elsejét követően is megmarad, így mindenki a számára legkedvezőbb megoldást választhatja. Így

a megszokott kedvezmények az új bérlettípusok esetében is igénybe vehetők.

Néhány kivétellel azonban számolni kell: a vármegye- és országbérlettel a helyjegyköteles (feláras) vonatok nem vehetők igénybe, továbbá első osztályú kocsiban vagy prémium szakaszban sem lehet majd az új bérletekkel utazni – még a felár vagy a kocsiosztály-különbözet kifizetése mellett sem. De a feláras és nem feláras kocsikat egyaránt továbbító vonatok, mint például a Napfény, a Békés, a Bakony, a Göcsej és a kaposvári

InterCityk nem feláras kocsijaiban a vármegye- vagy országbérletekkel is lehet majd utazni.

Az újfajta bérletek nem lesznek érvényesek a településhatárokon belül közlekedő helyi járatokon. De a helyközi (távolsági) buszokra és a MÁV-START járataira a városhatáron belül is felszállhatnak a két új bérlettípus tulajdonosai anélkül, hogy külön jegyet vagy bérletet kellene váltaniuk. Ebben az esetben azonban ugyancsak fontos tisztában lenni azzal, hogy Budapesten a MÁV-HÉV járatain és az agglomerációs kék buszokon csak a főváros közigazgatási határán kívül fogadják el a Pest vármegye bérletet és az országbérletet, a városhatáron belül már szükség lesz a BKK jegyekre vagy Budapest-bérletekre is.