A Build Your Dreams, azaz a BYD elég erős ahhoz, hogy a kínai kereslet visszaesése és a vevő megszerzéséért kibontakozott árcsökkentési verseny ne okozzon számára gondot – ezt azt követően közölte az autó- és akkumulátorgyártó óriásvállalat, hogy frissen publikált negyedéves gyorsjelentésében tizenegyszeres nyereségről adott számot. Az alapításának huszadik évfordulóját ünneplő BYD 96 millió dollárról 1,06 milliárdra gyarapította negyedéves profitját, ami Vang Csen-fu elnök szerint ékes bizonyítéka annak, hogy jó úton járnak.

A BYD-nek Kaliforniában és Komáromban is van buszgyára.

Fotó: Getty Images

Vang emlékeztetett arra, hogy a BYD profittermelésben szintet lépett, üzemi haszonkulcsa egyetlen év alatt 4-ről 17 százalékra nőtt, igaz, szerdai hongkongi sajtótájékoztatóján azt nem részletezte, hogy a markáns javuláshoz a konszern egyes üzletágai milyen mértékben járultak hozzá.

A BYD a többi között bányákat is üzemeltet, hogy saját készítésű akkumulátoraihoz megfelelő mennyiségű nyersanyaga legyen, ezenkívül minden téren arra törekszik, hogy saját gyártásra áttérve függetlenítse magát a beszállítói láncoknál tapasztalt problémáktól. A 288 ezer főnek munkát adó

cég vertikálisan integrált felépítésének köszönhetően a gumiabroncs és a szélvédők kivételével gyakorlatilag mindent maga gyárt.

Még a csipeket is, ami jelentős versenyelőnyt jelent számára. Sőt, saját építőipari kivitelező vállalattal is van, hogy házon belül oldja meg a fejlesztésekhez, terjeszkedéshez szükséges feladatokat, így az ezzel járó profit is nála csapódjon le.

Tavaly a BYD bevételeinek 77 százaléka származott az autógyártásból és a hozzá közvetlenül kapcsolódó termékek értékesítéséből. Az éves tiszta nyereség három és félszeresére, 2,44 milliárd dollárra nőtt a 12 százalék erejéig a Warren Buffett befektetési társasága, a Berkshire Hathaway tulajdonában lévő BYD-nél. Az összbevétel eközben duplázódott, 61,45 milliárd dollárra gyarapodott.

Az idei év elejével az új generációs autók piacán – a gáláns állami támogatási program kivezetésének eredményeként – „vásárlói vákuum” jött létre, amely utóbb a hagyományos üzemanyaggal hajtott járművek piacára is átterjedt. A keresletcsökkenésre válaszul adott,

a Tesla által kirobbantott negatív árversenyben a BYD erősödni is tudott a többiek rovására.

A BYD Dynasty villanyautó Leonardo DiCaprio tetszését is elnyerte.

Fotó: Getty Images

Az első két hónap kereskedelmi adatai szerint a BYD az új generációs, azaz elektromos, hibrid- vagy hidrogénhajtású autók piacán bővülő modellkínálatával 41 százalékos részesedést ért el, míg a fő riválisának tekintett Tesla nyolc százalékig jutott. A BYD az utóbbi négy hónapban másodszor előzte meg a Volkswagent, és lett forgalma alapján első a világ legnagyobb autópiacán.

Az előzésben a frissen piacra dobott Dynasty és Ocean plug-in hibrid és tisztán elektromos autók játszották a fő szerepet. Tavaly a BYD darabszámot tekintve megduplázta a teljesítményét – 1,86 millió autó –, az idei elő negyedévben pedig 80 százalékos bővülésről számolt be Vang Csen-fu elnök. Január-februárban 316,4 ezer, a kínai gyáraikban készült BYD talált gazdára. (Másutt nincs személyautó-összeszerelő üzemük, az amerikai terjeszkedésük egyelőre zátonyra futott.)