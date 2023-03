Ismertette mestertervének harmadik felvonását Elon Musk, de nem ragadta magával a hallgatóságot. A megfizethető autómodell bejelentése ugyanis elmaradt a Tesla 2023-as befektetői napján, erre pedig a cég részvényárfolyama hirtelen eséssel reagált. Hosszú távon viszont érdekes terveket vázolt fel a milliárdos.

Elon Musk várt bejelentése elmaradt, a cég kurzusa látta ennek kárát.

Fotó: VCG

Az előzetes várakozások a Model 2 lehetséges bejelentéséről szóltak, melyet Musk a cég pénztárcabarát villanyautójaként vázolt fel korábban. Ez azonban elmaradt, így a részvényesek meg is büntették a vállalatot:

a Tesla kurzusa az amerikai tőzsdén a zárás utáni órákban több mint 5 százalékkal esett, míg a már kinyitott frankfurti börzén csaknem 7 százalékos zuhanást mértek.

A frankfurti tőzsdén már látszik a nagy bejelentés elmaradásának a hatása

A piac éles reakciója a Teslához felzárkózó riválisok számának és kínálatának rohamos fejlődése miatti félelemmel, valamint az előzetes várakozások be nem teljesülésével magyarázható. A kategóriagyilkos olcsó elektromos autó ugyanis a kínai piacon már jelen van: a Volkswagen és a Jianghuai Automobile Group (JAC) közös termékeként kijött, nátriumionos akkumulátorral működő Sehol E10X-nek csupán 200-300 kilométeres a hatótávja, ám az ára is kedvező: 6–12 ezer dollár közt mozog. De Kínában a BYD év végén érkező Seagull modellje is megszorongathatja Muskékat 10 ezer dolláros árcédulájával és nagyjából háromszáz kilométeres hatótávolságával – áll az Erste szakembereinek kommentárjában.

A Sehol E10X 200-300 kilométeres hatótávval és 6-12 ezer dolláros árcédulával rendelkezik

Muskék azonban nem üres kézzel álltak ki a porondra.

A következő generációs járművek előállítási költségeit tekintve 50 százalékos csökkenéssel számolnak a Tesla mérnökei, amit közel 50 százalékos ökológiailábnyom-csökkentés mellett tudnak majd kivitelezni. A vállalat szakemberei két különböző modell érkezését rebesgették, amelyek más szerkezeti alapokra épülnek majd, mint a jelenlegi generáció termékei, magasabb fokú és gyorsabb gyártási automatizálást lehetővé téve.

Kiderült az is, hogy a Tesla a jövőben a járművek hajtásához nem fog ritkaföldfémeket felhasználni, így azok kínálati és árfolyamváltozásai nem lesznek hatással a Teslák árazására. Az új hajtásrendszer alapja egy mágneses motor lesz, melyről egyelőre részleteket nem árult el a vállalat.

2030-ra évi húszmillió autót tervez gyártani a Tesla.

Ám ehhez a jelenlegi 1,31 millió járműről szóló éves kapacitást jelentősen növelni kell, ez pedig a saját számításai szerint nagyjából 175 milliárd dollárjába kerülhet a Teslának. A befektetés azonban Musk szerint megtérülhet: szerinte ugyanis a fogyasztók szeretnének Teslákat vásárolni, csak a borsos árcédula tartja őket vissza – a most bejelentett fejlesztéseken keresztül pedig a vállalat tetemes árcsökkentést érhet el új generációs modelljeinél, kielégítve ezzel a vásárlók igényeit.

Ross Gerber Tesla-nagybefektető szerint a vállalat 50 százalékos előállításiköltség-csökkentése az új generációs modelleket tekintve közvetetten ugyan, de megerősíti a 25–30 ezer dollár között érkező járműről szóló várakozásokat.

Az évi húszmilliós cél elérése azt jelentené a Tesla számára, hogy egymaga több autót gyárt egy év alatt, mint a két fő rivális – a Volkswagen csoport és a Toyota – együttesen.

A vállalat egyúttal bejelentette, hogy megszületett a négymilliomodik Tesla is. Amíg az első egymillió darabhoz 12 év kellett, a másodikhoz már csak 18 hónap, a harmadikhoz 11 hónap, a negyediket pedig szűk hét hónap alatt abszolválta a cég.

Az elektromosautó-gyártó egy mexikói gyár létesítését is bejelentette, melynek kezdeti beruházási értéke egymilliárd dollár lesz, de a további fejlesztéseken keresztül ez akár a tízmilliárd dollárt is elérheti. A vállalat bejelentése szerint az új gyárak helyigénye már csak fele akkora lesz az eddigi üzemekének, illetve felépítésük is 65 százalékkal olcsóbb lesz, mint amennyibe a legutóbbi, texasi Austinban lévő Gigafactory került.