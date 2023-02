Januári raliját követően defenzíven kezdte az évet az arany a Fed rendületlen kamatemelési kampánya miatt, ami a részvénypiacokra és a dollárra is kifejtette hatását. A nemesfém kurzusa ugyanakkor hamarosan ismét felfelé fordulhat: a kínai piac étvágya irányában ugyanis nem fog csillapodni az előrejelzések szerint – mondta Ole Hansen, a Saxo Bank vezető árupiaci stratégája a Világgazdaságnak adott interjúban.

Fotó: Vémi Zoltán/VG

A szakember hozzátette: a nemesfém kurzusa tavaly a dollár erősödése és a magas kötvényhozamok mellett volt képes megtartani erejét – ami sok elemző számára is meglepetést okozott a történelmi tapasztalatok megdőlése miatt. A mögöttes okokat azonban már látjuk: rekordmértékű központi banki felvásárlás zajlott az aranyat tekintve, minden ellenirányú körülménnyel szemben pumpálva az árfolyamot.

De a kínai, orosz és közel-keleti felvásárlás mögött a dollártól való függetlenedési vágyat és a globalizáció ellenes törekvéseket egyaránt megfigyelhetjük.

Kínával kapcsolatosan kitért a réz helyzetére is: az iparifém iránti kereslet tavaly év elején jelentősen nőtt, ami a járványügyi szigorítások árnyékában természetesen drasztikusan visszaesett. Idén azonban ismét fellángolhat a kereslet: a gazdaság újraindításának hatásait már most megérezte a kurzus, a jelenleg még csak tervben létező beruházások megindulása pedig a kereslet további fokozódását eredményezheti.

Hozzátette: a rézbányák bizonyos esetekben már most sem képesek kielégíteni a piaci igényeket, így a gazdaság felpörgésével párhuzamosan akár még a szűkülő kínálat is az árak növekedését idézheti elő.

Két-három éven belül pedig rekordmagas rézárral számol az elemző.

Ole Hansen az ezüst piacán növekedésre számít, feltéve, hogy az arany iránti kereslet ismét megnövekszik: erre azonban minden esély megvan a stratéga szerint. Hansen szerint ugyanis az infláció nem tűnik el olyan gyorsan, mint azt sokan várják, az arany pedig, miután tradicionálisan értékálló nemesfém, a befektetők számára kiváló menekülési útvonal lesz. Az ezüst pedig ezt a hullámot, a történelmi tapasztalatokból kiindulva, minden bizonnyal meglovagolja. Az ezüsttel kapcsolatban azonban érdemes kiemelni:

a nemesfém kurzusa roppantul volatilisan viselkedett az elmúlt időszakban, így az óvatosság indokolt.

Az európai gázellátásról elárulta: az árakat tekintve nem Oroszország jelenti a legnagyobb kockázatot hazánk számára, hanem Kína. Az orosz gázszállítás ugyanis éves szinten már több mint 75 százalékkal csökkent Európába, így a keleti importtól való függés is enyhülni fog. Hansen szerint a jövőben növekedhet az oroszokkal való kereskedelem, de az a szintű kiszolgáltatottság, ami eddig jellemző volt a kontinensre, már soha nem tér vissza.

Fotó: Vémi Zoltán/VG

Kína ellenben jelentős kihívást jelenthet még, főleg az LNG (cseppfolyósított földgáz) piaci árazását tekintve.

Az ázsiai nagyhatalom ugyanis a globális piacra való visszatérésével és gazdaságának újraindításával jelentős keresletet jelenthet a jövőben, ami természetesen feljebb nyomhatja a világpiaci árakat.

Az egyoldalúan bejelentett orosz olajkitermelés-csökkentésről elmondta: az OPEC+ tagok szerinte korántsem bánják az oroszok partizán műveletét, hiszen ez az árak szinten tartását segíti elő. Hozzátette: ha a hordónkénti árak a száz dolláros szint felé száguldottak volna, más lett volna a helyzet, de így semmilyen konfliktusforrást nem jelent ez a szervezeten belül – főleg, ha a hosszú távú terveket vesszük alapul.

Az erős OPEC évtizedes távlatban ugyanis kiemelten fontos lehet a kitermelők számára.

Ahogy a lítium is az elektromos autózás (EV) számára: a szakember szerint az úgynevezett EV-fémek piacán a lítium pozíciója a legerősebb, mivel viszonylag szűk kínálattal és folyamatosan fennálló kereslettel rendelkezik – ez pedig egy újabb akkumulátor alapanyag feltalálásáig így is fog maradni. Az újonnan Svédországban talált lelőhely pedig rövidtávon semmilyen veszélyt nem jelent majd a piacra: a kitermelés megkezdéséig ugyanis még alsó hangon öt, de inkább tíz év is eltelhet. Ugyanakkor hozzátette: a fém ára Kínában az elmúlt hetekben közel harminc százalékkal csökkent az átmeneti kereslethiányra válaszul, így rövidtávon csökkenhet a lítium kurzusa – hosszútávon ugyanakkor jó kilátásai vannak.

A teljes Indiát megrázó Adani-botrány következményeit a szakember szerint az ország gazdasága és piacai túl fogják élni, de nem nyom nélkül. Az ország tőzsdefelügyelete és piaci kontrollja iránti bizalom a botrány nyomán alaposan megingott, így annak visszaépítése nem kis nehézség lesz India számára.

A demográfiai előny ugyanakkor mindenképpen India oldalán áll.

Fejlődő gazdaságként tetemes mennyiségű árupiaci terméket vesznek fel, így a kereslet csökkenése sem várható az országban. A politikai bizonytalanság és megkérdőjelezhető vállalati praktikák ugyanakkor csökkentik a befektetési vágyat az ország piaca iránt.

Fotó: Vémi Zoltán/VG

Ole Hansen az idei évet is erősre várja az árupiacon. Mint rámutatott, a deglobalizáció következményeként a rohamosan fejlődő és változó világ árupiaci szükségletei egyre csak nőnek, így a szegmens jó befektetésnek bizonyulhat idén is. A szektor ugyanis az elmúlt években rendre kimagasló eredményeket hozott,

az idei év során sem lepődne meg egy tíz százalék körüli növekedésen.

Az árupiac előnye a szakember szerint az is, hogy a kereslet növekedése mellett a kínálat csökkenése is elő tudja mozdítani a termékek árainak emelkedését, így kiegyensúlyozottabb kockázattal lehet számolni a befektetések során. Kiemelten igaz ez az ipari fémek piacára: a korlátozott kínálat és a folyamatosan növekvő kereslet jelentős nyereséggel kecsegtet. Ahogy teszi ezt az arany is: az egyre csak emelkedő amerikai alapkamat nyomán várhatóan gyengélkedni kezdenek majd az amerikai részvénypiacok, ez pedig a magas, és várakozásaik szerint magasan is maradó inflációs környezetben príma vétellé teszi a nemesfémet.

Az arany ára hamarosan akár rekordot is dönthet.

Ole Hansen szerint az amerikai részvénypiac már bőven túlfűtött állapotban van, már az idén többet emelkedett, mint máskor általában teszi azt egy teljes év leforgása alatt, ez pedig teljességgel fenntarthatatlan. A szakember szerint a részvénypiaci befektetéseknek a kriptodevizák térnyerése sem tett jót: az általuk (sokszor hamisan) ígért tetemes hozamok ugyanis elferdítették a befektetői várakozásokat, hasonló, teljességgel irreális pénzesőt remélve a tőzsdéktől egyaránt.