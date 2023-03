Nagyon elkapatta a részvényeseit a Hugo Boss a tavalyi számaival, s már most arra figyelmeztet, hogy az idén nem tudja megismételni ezt a teljesítményt. Az előző évihez képest 31 százalékkal 3,651 milliárd euróra hízott bevétel történelmi rekordot is jelent luxus divatcikkeket gyártó német vállalat életében. A Hugo és a Boss márkáiról ismert vállalat pandémiát követő feltámadása olyan jól sikerült, hogy év közben kétszer is emelniük kellett forgalmi és nyereségvárakozásukon, s a végén még ezeket is túlszárnyalták.

A Hogo Boss 2025-re szeretné elérni az évi 4 milliárd eurós forgalmat.

Fotó: Frank Hoermann / Sven Simon / AFP

Daniel Grieder vezérigazgató – azon túl, hogy a cég 2021-ben meghirdetett Claim 5 nevű stratégiáját fényezte – a csütörtök reggel publikált éves jelentésükben, megjegyezte, hogy a geopolitikai és a gazdasági bizonytalanságok miatt az idén 4-6 százalék körül nőhet csak a forgalmuk, a tavaly elért 335 millió euró üzemi eredmény pedig legfeljebb a 350–375 millió eurós sávba kúszhat fel.

A Refinitiv elemzői konszenzusa 360 millió eurós üzemi profitról szól. S ha nem így lesz, akkor év közben ismét módosítanak.

A Hugo Boss valóban magasra emelte 2022-ben a lécet, ám számíthat a luxusra kiéhezett és a karanténból kiszabadult kínai vásárlók rohamára,

amivel egyébként az összes luxuskategóriás divatcég is kalkulál. Az ázsiai–csendes-óceáni térségben már tavaly is 10 százalékos bővülést regisztrált a Hugo Boss, amely innen továbbra is két számjegyű forgalomnövekedést remél. Kína már 2021-ben sem okozott csalódást.

A cég a tavalyi 191 millió euróval szemben 200-250 milliót költ kutatás-fejlesztése és beruházásokra, előtérbe helyezve a digitalizációs törekvéseket. A legnagyobb gyártóbázisa továbbra is Törökország, ahol tavaly már a negyedik gyárát avatta fel. A fenntartható fejlődés jegyében a 2030-ig megfelezi karbonlábnyomát, és megerősítette, hogy 2050-re karbonsemleges lesz a társaság. A

világszerte 17 ezer főt foglalkoztató divatcég a tavalyi anyagi sikeren megosztozik a részvényeseivel,

Grieder papíronként egyeurós kifizetésre tesz javaslatot a közgyűlésnek. Ez 33 százalékos kifizetési arány

a 144-ről 221 millió euróra ugrott adózott nyereség terhére, azaz nem nevezhető igazán gálánsnak, de az új stratégia következetes végigviteléhez kellenek is a források. Egy évvel ezelőtt 70 centet osztottak vissza részvényenként. A részvényárfolyam mindenesetre nem képezte le a Hugo Boss tavalyi sikersorozatát, mindössze egyetlen százalékkal tudott erősödni, de ezzel is verni tudta a 10 százalék feletti mínuszban végző DAX indexet.

Bár a Hugo Boss német cégnek számít, a stratégiai irányítást a legnagyobb részvényes, az olasz Marzotto család vagyonkezelő holdingja tartja kézben. A Zignago Holdingnak 15 százalékos pakettje van, a közkézhányad 82 százalékos. Bár a közgyűlés 2020-ban felhatalmazta a menedzsmentet, hogy 10 százalék erejéig vásároljon a cég törzsrészvényeiből, eddig nem éltek ezzel a lehetőséggel. Igaz, a felhatalmazás 2025-ig szól, azaz nincsenek ezzel elkésve.

A Hugo Boss 2025-re 4 milliárd eurós bevételt és 12 százalékos üzemi haszonkulcsot szeretne elérni.

A piacot a Hugo Boss már korábban felkészítette, hogy erős eredményeket közöl 2022-ről, az árfolyam-reakció mégis meglepő volt: a nem túl magas osztalék és a jóval szerényebb idei kilátások csalódást keltettek, 3,6 százalékkal erodálták az árfolyamot a reggeli frankfurti kereskedésben.