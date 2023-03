Sokan továbbra is attól tartanak, hogy csontvázak rejtőznek az amerikai hitelezés gerincét adó kisebb bankok trezorjaiban, vagyis az Silicon Valley Bank (SVB) csődje és a First Republic Bank megmentése csak a jéghegy csúcsa. Ám egyre több befektető fogad a bankszektor fellendülésére. Ahogy az aggodalom sem volt véletlen, úgy az optimizmusnak is megvan a maga oka. A piac felfigyelt rá, hogy a First Citizens BancShares megállapodást kötött a szövetségi szabályozó hatóságokkal a csődbe jutott Silicon Valley Bank betéteinek és hiteleinek megvásárlásáról. A harcsázó befektetők vérszemet kaptak, hiszen ha a First Citizennek megéri, akkor ők miért ne profitálnának belőle? Ráadásul már két hete nem ment csődbe újabb bank. Hétfőn érzékelhető volt a KWB Nasdaq Bank Index változása. A mutató heteken át olyan meredeken zuhant, mintha kútba esett volna. Ehhez képest a hét elején kisebb felpattanás történt. A piac most azt találgatja, vajon feneket ért-e az index, vagy újabb mélységek nyílnak meg alatta.

Fotó: Getty Images

A bankrészvények vásárlása mellett érvelők azt mondják, a csődbe menekült SVB fő problémája az volt, hogy a kamatemelések miatt nem realizált veszteségekkel szembesült az államilag támogatott kötvényportfólióján. De jelenleg egyetlen más nagyobb bank sem szembesül közel ekkora veszteséggel sem a méretéhez képest. Ráadásul az ilyen kötvényeket még mindig garantáltan, teljes egészében kifizetik a lejáratkor. Azt is egyre többen gondolják, hogy

a regionális bankok papírjai nagyobb büntetést kaptak a piacon, mint amelyet megérdemeltek.

Ryan Jungk, a Newfleet Asset Management befektetési besorolású vállalati szektormenedzsere az mondta a The Wall Street Journalnek, hogy csapata

a múlt héten kezdte meg a regionális banki kötvények vásárlását, mert a mögöttes eszközök minősége jó.

A Creditsights kutatócég jelentése szerint „a befektetőknek évtizedenként egyszer van lehetőségük ilyen olcsón vásárolni a regionális bankok kötvényeiből, mert a piac bankválságot áraz, ám a mélysége kérdéses”.

A bankok részvényeinek és kötvényeinek árazása továbbra is nagyon mélyen van. A KBW Nasdaq Bank Index még a hétfői 2,6 százalékos emelkedés után is 23 százalékos mínuszt mutat március 8. óta. Péntekre az átlagos hozamfelár, amelyet a regionális banki kötvények fizetnek az amerikai kincstárjegyekhez képest, 2,71 százalékra ugrott a korábbi 1,08 százalékról.

És hiába érvelnek azzal az elemzők, hogy az adósságbefektetések piacán csak az számít, hogy a bankok fizetőképesek, és időben fizetik a bónuszokat, azért nem szabad alábecsülni az emberi viselkedés piaci hatását. Egy pánik ugyanis minden észérvet felülír.