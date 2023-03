Nehéz hónapon vannak túl a részvénytőzsdék: a tengerentúli piacot leképező S&P 500 index 2,6 százalékot esett februárban. Igaz, a technológiai fókuszú Nasdaq 100 jobban tartotta magát, s mindössze 0,5 százalékkal múlta alul a januári záróértéket.

Hol van már a januári nagy nekirugaszkodás, az év eleji részvényrali? Persze, a mezőny februári fékezése nem lephette meg igazán az elemzőket, mert már a januári felívelés heteiben is egyszerre mutatkoztak bikapiaci és medvepiaci jelek a tőzsdeparketten. Az egyik legfeltűnőbb jelenség az volt, hogy az ezredforduló óta nem látott mértékben tágult a rés a technológiai fókuszú Nasdaq Composite index és a klasszikus Dow Jones ipari index között. Ez arra utalt, hogy a vevők és az eladók is egyre nagyobb téteket halmoznak a részvénypiacon, s egyik oldal sem hátrál.

Az év eleji ralit az a fogadás fűtötte, hogy már az idén sor kerülhet az első kamatvágásra.

Ezzel a piac jelentős része az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnök, Jerome Powell ellen fogadott,

aki hónapok óta folyamatosan hűti a piacokat. Az is a piac végzetes megosztottságát jelezte, hogy az amerikai részvények erőteljes felpattanása idején is menekültek a befektetők az amerikai részvényalapokból. A tőkéjüket kivonók nem vették meg a ralit, mert nem bíztak abban, hogy kitart az idei év további részében az emelkedés. Ezért egyre többen fordultak fix kamatozású eszközök felé. Olyannyira, hogy immár a kötvényvásárlás a márciusi jelszó.

Fotó: Shutterstock

Amerikában mindenre van statisztika, a Marketwatch most a februári részvényesés legnagyobb veszteseit gyűjtötte csokorba. A lúzer lista élén két technológiai céget találunk, a Lument és a Matchot. A Lumen azért érdekes, mert a Wall Street elemzőinek tavaly decemberi 10-es negatív listájáról ismerős a részvény. Vételre ugyan senki sem ajánlotta, de az elemzők fele tartást javasolt. A gyógyszeripar a Moderna és az Organon révén képviselteti magát. A listán szerepel a WestRock hullámpapír csomagoló, a Dish Network televíziós tartalomszolgáltató.

Feltűnő jelenség a listán a világ legnagyobb aranybányája, a Newmont.

Pláne, hogy az elmúlt hetekben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy szemet vetett a világ 5. legnagyobb aranytermelőjére. Az ausztrál Newcrest Mining tulajdonosai azonban nem szédültek el a 16,9 milliárd amerikai dolláros ajánlattól, mert keveselték a prémiumot. És az üzletet még a versenyhatósági engedélyeztetés kockázatai is árnyékolták. Magyarán fundamentálisan korai lenne még temetni az aranybányát.

A lúzer részvények februári hosszú listáját lapozva, az is érdekes, hogy az első 20 papírból 18 már tavaly is zuhant. Két részvény azonban tavaly még komolyan ralizott. Mégpedig két olajvállalat, a 2022-ben 40 százalékot emelkedő oklahomai Devon és a tavaly még 46 százalékot menő, texasi EOG. Az olajcégek úsznak a profitban, s részvényvásárlásokkal is támasztják az árfolyamukat.

Kifejezetten kakukktojásnak tűnek

a negatív listán, amennyiben az idei 11-12 százalékos visszacsúszás a tavalyi hegymenet után még belefér egy testes korrekcióba. Bármily érdekesek is az efféle listák, érdemes csínján bánni az egydimenziós részvényétékeléssel.

Az Erste elemzői szerint, a piacok most nehezen találhatnak iránymutatást. Március elején ugyanis sem jelentős munkaerőpiaci, sem inflációs adat nem fog napvilágot látni. Mindeközben a Feddel szembeni kamatemelés-várakozás jelentősen megemelkedett. Amíg január végén 4,9 százalék környékére árazta a piac a kamatcsúcsot, amit most már 5,4 százalék fölé becsülnek a befektetők. Legalábbis erre utal a határidős ügyletek árazása. És ahogy halványulnak az idei kamatvágás reményei, úgy lesz egyre toporgósabb a részvénypiac.