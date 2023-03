Nemcsak a részvények, hanem a kötvények tekintetében is igazán volatilis és eseményekkel teli időszakot éltünk át 2022 év eleje óta. A kérdés most az, hogy oldalazó piaci mozgásokat láthatunk majd 2023-ban, vagy van lehetőség az árfolyamok növekedésére is.

Az érdemi profittermelésre a cikkben szereplő kötvények igazán érdekes lehetőséget kínálhatnak a következő években. A korábbinál magasabb hozamok miatt egy jól diverzifikált portfólióban az államkötvények kifejezetten jó célpontoknak számítanak mostanában. Éppen ezért érdemes megismerkednünk egy – hazánk számára sokszor követendő példának számító – szomszédos ország államkötvényeivel. Az osztrák államkötvények közül fogok kettőt bemutatni, amelyek különböző lejárattal és alaptulajdonságokkal rendelkeznek.

1. Republic of Austria 6,25 százalék, 2027

Kibocsátását tekintve 30 éves kötvényről beszélünk. Az euró megjelenése előtti időkben, még osztrák schillingben bocsátották ki, azonban amikor Ausztriában megjelent az euró, a kötvény kereskedési devizáját is átváltották. A kötvény a kisbefektetők számára is könnyen elérhető, mivel 1 eurocent a névértékenként kereskedhető mennyisége, ami nem mindennapos jelenség a kötvénypiacon. Éves kamatozású, fix 6,25 százalékos kamatot fizet évente a befektetőknek. Egyelőre a jegybankok kommunikációjából az olvasható ki, hogy még nincs itt a kamatcsökkentések ideje, azonban úgy gondolom, hogy az idei év második felétől megfelelő célpont lehet a mérsékelt kockázatot kereső befektetőknek. Hitelminősítése mind a három nagy hitelminősítő cégnél a befektetésre ajánlott kategória felső sávjában van (S&P: AA+, Moody’s: Aa1, Fitch: AA+). A vállalati kötvényekkel ellentétben itt már nem egy vállalat, hanem a kibocsátó ország kockázatát futja a befektető. Ha eltekintünk a 2022-es év végétől, akkor az látszik, hogy 2014 óta nem volt ilyen magas lejárati hozama ennek az instrumentumnak. Kibocsátott mennyiség szempontjából közel nyolcszor nagyobb, mint a magyar állam által kibocsátott REPHUN 5 százalékos 2027-ben lejáró eurós államkötvény. Tehát mindent összegezve az osztrák papír könnyedén kereskedhető, és a likviditása is megfelelő.

2. Republic of Austria 0,85 százalék, 2120

Kifejezetten olyan befektetők számára alkalmas ez az értékpapír, akik ismerik és fel is vállalják az értékpapírokból eredő magasabb kockázatokat. Itt nem a kibocsátó fizetőképessége vagy az esetleges csődhelyzet lehet az egyik neuralgikus pont, hanem a közel 97 éves lejárat az, amely volatilisabbá teheti a kötvény árfolyamát. Kijelenthetjük, hogy jelen esetben nem a magas kamatozása (mindössze 0,85 százalék az éves kuponja), hanem a jelenlegi alacsony árfolyama indokolhatja a vételt. Érdekessége, hogy az elmúlt két hét során tapasztalható bankpánik közepette az árfolyama képes volt akár napon belül is 6-7 százalékot emelkedni.

Az elmúlt egy évben oldalazó sávos mozgás jellemezte a kötvény árfolyamát. A 40 százalékos árfolyamszint stabil támaszt nyújtott idáig, kereskedési szempontból rövid távon megfelelő alternatíva lehet a kockázatkedvelőbb befektetőknek. Jó példa lehet ez az eszköz az oldalazó piacokon való profittermelésre.