Kérni fogja a Terraform blokklánccég, valamint az ahhoz kapcsolódó, elhíresült Terra/Luna ökoszisztéma alapítója, a Montenegróban elfogott Do Kvon kiadatását a dél-koreai ügyészség. A nemzetközi körözés alatt álló kriptoinnovátort csütörtökön fogták el a podgoricai repülőtéren, miután hamis Costa Rica-i iratokkal egy Dubajba tartó gépre próbált meg felszállni.

Fotó: Bloomberg

Nemcsak Do Kvont, de egykori cégének pénzügyekért felelős munkatársát, Hon Csang Dzsunt is elfogták a hatóságok, és személyazonosságukat az Interpol is megerősítette. A Kvon által biztonságosnak és forradalminak kikiáltott algoritmuson alapuló stabilcoin, a terra és az azt fedező, ám valójában értéktelen lunazsetonok árfolyama tavaly májusban omlott össze,

elindítva több kriptocég dominószerű bedőlését, miközben csak a Kvon-féle eszközökbe fektetők több mint 40 milliárd dollárt vesztettek.

A bukott kriptogurut Dél-Korea mellett az Egyesült Államok és Szingapúr is szeretné számon kérni, több vádpont alapján. Bár Kvon tagadta, hogy az Interpol vörös listáján szerepelne, úgy gondolja, hogy ártatlan, az ellene felhozott vádak pedig politikailag motiváltak. Azonban amikor az FTX-csőd után Martin Shkreli arról beszélt neki egy podcastban, hogy a börtön annyira nem is rossz dolog, Kvon csak annyit válaszolt, hogy ezt jó tudni. Elfogása előtt Dubajban és Szerbiában bujkált.