A piacot foglalkoztató egyik legaktuálisabb kérdés, hogy hol lehet a fejlett piaci kamatszintek teteje, hiszen nagyon sok a bizonytalan tényező ezzel kapcsolatban, és a jegybanki döntéshozók sem küldenek egyértelmű üzenetet. Sőt, a hónapról hónapra esedékes kamatdöntő ülések utáni sajtótájékoztatókon előfordul, hogy egymással ellentétes információkat kap a hallgatóság. Ennek köszönhetően a kötvény- és a határidős kamatpiac is a szokásosnál nagyobb volatilitást mutatott az elmúlt időszakban, és a nagy piaci szereplők pozicionáltsága sem szolgál egyértelmű információval, ami nem is meglepő a jegybanki bizonytalanság miatt.

Véleményem szerint annak a tábornak lesz igaza, akik arra spekulálnak, hogy nem láttuk még az amerikai hozamok tetejét. A Fed döntéshozói ugyanis ülésről ülésre kiemelik a kommunikációjukban, hogy az infláció ellen harcolni kell, és több monetáris tanácstag is jelezte, hogy nem elégedett az infláció visszaszorításának eredményeivel.

Ennek köszönhetően valószínűleg további kamatemeléseket láthatunk 2023-ban is, és az sem kizárt, hogy 6 százalék körüli tetőzhet az alapkamat valamikor az év második felében. Amennyiben ez megtörténik, a kötvény- és a határidős kamatpiac is élesebb reakciót mutathat, növekvő kamatokkal és a hozamok emelkedésével.

Az elmúlt néhány kereskedési napban már láthattunk egy dinamikusabb hozamemelkedést az amerikai hozamgörbe hosszú végén, de ameddig ez nem fut ki érdemben új csúcsra, egyértelműen van még tér a hozamok emelkedésére.

Amennyiben valaki a hozamok vagy a kamatok érdemi emelkedésére szeretne fogadni, azt többféle termékkel is megteheti.

A hosszú dollárswapok megkötése is lehetséges megoldás, azonban ott a swap másik devizájának kamatszintje is releváns kérdés, és egyáltalán nem lennék biztos abban, hogy a fentebbi probléma kizárólag az Egyesült Államokban lehet releváns, a japán jegybank és az EKB is hasonló dilemmákkal kell szembenézzen. Bizonyosan jobb termék lehet az amerikai kötvények short ETF-je (hiszen ha csökken egy kötvény ára, nő a hozam), amely kizárólag az árfolyam esésére koncentrál. Fontos említeni, hogy ez egy magas kockázatú, derivatívát is tartalmazó tőzsdén kereskedett alappal lesz kereskedhető, így csak nagyon magas kockázatot vállaló befektetőknek javasolt.