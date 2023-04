Változatlanul 232 forintos részvényenkénti célár mellett ajánlja vételre az Opus Global részvényeit az Equilor – közölte a cég a BÉT honlapján kedden. A régi-új célár közel százszázalékos felértékelődési potenciált tartalmaz a részvények 121 forintos árfolyamához mérten.

Fotó: Balatontourist

A holding bevétele tavaly 74 százalékkal, 535 milliárd forintra, míg üzemi eredménye (EBIT) 99 százalékkal 34 milliárd forintra lőtt ki, ám nettó nyeresége 47 százalékkal, 22,2 milliárd forintra zuhant.

A cég forgalmát és EBIT-jét – véli Puzsár József részvényelemző – főként az energetikai üzletágba tavaly konszolidált Titász és Tigáz emelte. Az Opus egyéb szegmenseiben is jelentős árbevétel-növekedést ért el, de üzemieredmény-ágon már nem ilyen egyértelmű a javulás. Az ipari és a turisztikai szektor számottevő visszaesését mindenesetre ellensúlyozta a mezőgazdasági szegmens figyelemre méltó bővülése.

A nettó eredmény közel 50 százalékos visszaesését ugyanakkor érdemes árnyaltan kezelni, hiszen a tavalyelőtti bázist 30 milliárd forinttal pumpálta fel az energiaipari akvizíciók miatt jelentkező badwill elszámolása.

Az ipari szegmens bevételei 37 százalékkal nőttek éves szinten, ám a működési költségei még ennél is meredekebben, 45 százalékkal haladták meg az előző évit, így az EBIT 20 százalékkal zsugorodott. A divízióhoz tartozó vállalatok ugyanis csak korlátozottan tudták áthárítani partnereikre a növekvő energiaárak és a gyengülő forint hatását.

Az üzletág adózás utáni eredménye még nagyobb mértékben, 23 százalékkal csökkent, mivel a Mészáros Építőipari Holding Zrt., illetve leányvállalatai mindössze 11,8 milliárd forint osztalékot fizettek az előző évi 19,2 milliárd forinttal szemben.

Jelentős kihívásokkal járhatnak az elkövetkező negyedévek is, mivel a 2022-ben már érezhetően visszaeső kormányzati megrendelések idén még tovább karcsúsodhatnak. Emellett a volatilis nyersanyagárak és a munkaerőhiány is jelentős kockázatot jelenthet az ipari profilú leánycégek számára – írja az elemző.

Bár a turisztikai divízió 2022-ben a járvány sújtotta bázishoz mérten jelentős bevételnövekedést ért el, de az energiaárak drasztikus emelkedése itt is jelentősen növelte a költségeket, ami az EBIT-et 22 százalékkal vágta meg. A szegmens jelentős pénzügyi veszteséget volt kénytelen elkönyvelni a kötelezettségek átértékelése nyomán a forint gyengülése és a növekvő kamatok miatt.

A vállalat egyelőre virágzó belföldi turizmusra számíthat, mivel a háztartások a csökkenő reálbérek és a megélhetési költségek emelkedése miatt a külföldi nyaralásokról belföldire válthatnak.

A vártnál súlyosabb megélhetési válság viszont kedvezőtlenül hatna az Opus turisztikai szegmensének működésére is.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari szegmensben a bevételek 73 százalékkal nőttek éves szinten, és a költségek is visszafogottan alakultak, a kettő eredőjeként pedig az üzemi eredmény a 2021-es negatív tartományból 2022-ben 6 milliárd forintra emelkedett.

Végül az energiaszegmens bevételei 164 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, azonban az Equilor szerint itt figyelembe kell venni az előző évi akvizíciók idén végrehajtott konszolidálásának már említett hatását is.

Az alaptevékenységekből származó bevételek ugyanakkor a kiigazítás után is bővültek, az idehaza is gyökeret verő energiatakarékosság és a szokásosnál enyhébb időjárás ellenére is.

A működési költségek emelkedése viszont ebben a szegmensben is meghaladta a bevételekét, mivel a hálózati veszteségek pótlására irányuló beszerzési költségekre negatívan hatott a gáz- és villamosenergia drágulása és a forint gyengülése is.

Összességében az Opus energia-üzletága 9,7 milliárd forint üzemi eredményt és 6,5 milliárd forint nettó eredményt ért el a 2022-ben.