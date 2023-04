A visszacsúszást jól mutatja, hogy 210 dolláron is járt a papír, értelmezhető korrekcióról beszélhetünk, de a 160 dollárnál kezdődő és 260 dollár felett végződő korábbi rali kapcsán ez még mindig teljesen egészségesnek tűnhet.

Ami különösen érdekessé teszi a papírt, hogy 210 dollár magasságában már egy erős szint, nevezetesen a 200 napos mozgóátlag védi a részvényt egy nagyobb visszacsúszástól. Ezt az elmúlt négy hétben többször is tesztelte, és mindig sikerrel vizsgázott. Bár április 6-án alatta zárt, a következő kereskedési napon innen már nagy erővel pattant fel a Caterpillar, és úgy tűnt, mintha megint lendületbe kerülne.

Nagy csodára nem is lenne szükség egy nagy meneteléshez, mivel a csökkenő trendvonal jelenleg 245 dollárnál van,

ami a mostani szinteket durván 11 százalékkal haladja meg. Ez tűnik most a markáns ellenállásnak, de ennél távolabbra is lehet persze tekinteni, mivel 265 dollárnál vannak a lokális csúcsok, noha ez még korai lenne. Az viszont látható, hogy stabil szinteknél van a Caterpillar árfolyama, és az MACD indikátor is inkább pozitív jelzést küldött. Az RSI indikátor még 50 alatt jár, vagyis összességében ez alapján is lehet tere egy nagyobb menetelésnek.

A Caterpillar egyébként április végén teszi majd közzé negyedéves jelentését, amit érdemes lehet figyelni.

A vállalattól majdnem 10 százalékos bevételnövekedést várnak az elemzők, ami a gyengébb jelentési szezon közepette azért üde színfolt lehet. Közben a profitszámok is szépen erősödhetnek, a tavalyi 2,88 dollár után majdnem 3,8 dolláros lehet a részvényenkénti eredmény.

Nem is csoda, hogy a céget követő elemzők nem annyira pesszimisták, mivel 250 dollárnál van a konszenzus, egy kicsit csökkent az elmúlt időszakban, de azért nem vészesen, vagyis többé kevésbé stabil. 2022 során is részben ez volt a helyzet, akkor idővel az árfolyam visszapattant, most pedig már a konszenzus és az árfolyam is kvázi magasabban van/volt, mint a tavalyi év során. A jelentési szezon felé közeledve tehát érdemes lehet figyelni a papírt.