Története első osztalékfizetésére készül a Waberer’s, a befektetők láthatóan pozitívan fogadták az igazgatóság részvényenként százforintos javaslatát. Kérdés, kalkulálhatnak-e kiszámítható osztalékpolitikával.

Tőzsdei bevezetésünk óta a legmagasabb EBIT-eredményt (33,3 millió euró) és üzemieredmény-marzsszintet (4,9 százalék) értük el tavaly, miközben árbevételünk 14 százalékkal bővült. Az elmúlt években nemcsak stabilizáltuk a vállalat működését, hanem új irányokba is nyitottunk, több növekedést támogató beruházást is előkészítettünk, vagy már el is indítottunk. Úgy látjuk, hogy a tavaly elért nyereség mindenképpen lehetőséget biztosít az osztalékfizetésre, így részvényeseink is részesülhetnek az elért eredményből.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Most még korai lenne arról beszélni, hogy jövőre is lesz-e osztalék, de azt elmondhatom, hogy a menedzsment konzervatívan tervez 2023-ra: a tavalyi év egyszeri pozitív hatása (2,7 millió eurós beruházási támogatás) nélküli értéknek megfelelő EBIT-teljesítményre számítunk. Az osztalék fizetése szempontjából fontos, hogy a részvényeink likviditása az utóbbi időben csökkent, így az osztalékfizetéssel ahhoz is szeretnénk hozzájárulni, hogy a Waberer’s-részvények vonzóbbá váljanak. Ha az eredmények lehetővé teszik, a menedzsment eltökélt szándéka, hogy a társaság a jövőben is fizessen osztalékot, s prioritás a jelenleginél meghatározóbb tőkepiaci jelenlét.

Döntés születik majd arról is, hogy az osztalékot a nettó eredmény, vagy a rendelkezésre álló szabad készpénzállomány bizonyos hányadában, vagy egy sávban határozzák meg?

Igen, de a korábban bejelentett tulajdonosi átrendeződés – Wáberer György részvénypakettje a BDPST-hez kerül – kapcsán a vállalati stratégiát is finomhangoljuk, és ennek lehet része az osztalékpolitika meghirdetése is. Annyi megkötéssel kell számolni, hogy az egy éve végrehajtott 111 millió eurós kötvénykibocsátással vállaltuk, hogy annak a 10 éves futamideje alatt nem teszünk javaslatot a nettó profit 30 százalékánál magasabb összegű osztalékfizetésre.

Ha már említette az alapító nevét és exitjét, szükséges új márkanevet találni?

Erre nincs szükség, Wáberer Györggyel hosszú távú, 99 évre szóló megállapodás született, amely garantálja a márka és a hozzá kapcsolódó arculati elemek használhatóságát. Ez annak tudatában lényeges, hogy a Waberer’s nemcsak Magyarországon, de Európában is jól bevezetett brand. Egyébként az alapító továbbra is a menedzsment rendelkezésére áll szakmai vagy stratégiai kérdésekben, tanácsadói, illetve coach szerepkörben.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kötvénykibocsátáskor megfogalmazott célok közt szerepelt az ecseri raktárberuházás finanszírozása, a flottafiatalítási program, valamint az akvizíciók. Milyen cégek megvásárlását tervezik, hasonló lehet a nagyságrend, mint anno a lengyel Link fuvarozócég megszerzésénél?

Alapvetően kétféle akvizíciós célt fogalmaztunk meg. A komplexitásnövelést, amelyen belül gyakorlatilag egyes szolgáltatási szegmensekben szeretnénk erősíteni a jelenlétünket, amelyek közel állnak a logisztikához: ez érintheti a vasúti áruszállításban vagy a légi, tengeri áruszállításban történő fejlesztéseinket is. Vagy akár az e-kereskedelmet, a korábban meghirdetett fulfillment iparágakon belül. A földrajzi értelemben vett akvizíciós célok közt

prioritás a Balkán régió, emellett pedig Szlovákiában és Lengyelországban vizsgálunk közepes méretű vállalatokat.

A KSH-adatok szerint a kiskereskedelmi áruforgalom volumene jelentős visszaesést mutat hónapok óta. Ez mennyiben érinti a Waberer’s regionális logisztikai üzletágát?

Fontos hangsúlyozni, hogy a Waberer’s alapvetően nem a kiskereskedelemből él. Bár fontos szegmensünk a kiskereskedelem kiszolgálása és a hozzá kapcsolódó áruforgalom, de a vállalatot az elmúlt években nagyon sok szolgáltatási szegmensre strukturáltuk, stabil, diverzifikált a portfóliónk. A kiskereskedelemben látunk mi is visszaesést, és vissza is tudjuk igazolni a forgalmi adatok alapján a KSH hivatalos adatait. De mellette más szegmensek területén – például a különböző hazai gyárberuházásokhoz kapcsolódó alapanyagok, építőanyagok beszállítása terén, vagy az autóipar átalakulása kapcsán szükséges alkatrészeknek a beszállításával, illetve az akkumulátor és az elektromobilizáció felkészítésével egy időben növekvő igények kielégítésével – felfut a forgalmunk. Azt gondolom, hogy ezek a trendek kiegyenlítik egymást, sőt, bizonyos területeken a növekedés a nagyobb, és azokat a kapacitásokat, amelyek esetleg felszabadulnak a kiskereskedelmi forgalomban, más szegmensekbe tudjuk átcsoportosítani.

Ez tartósan magas szolgáltatásigényt hoz majd?

Látjuk, hogy a hazai infrastruktúra-, illetve gyárfejlesztési politika 2025–2026 között nagyon komoly intenzitású beruházásokkal számol, ami a Waberer’s számára is óriási üzleti, illetve kapacitásáthelyezési potenciált rejt magában.

Ezt is figyelembe véve a 2023-as árbevétel mennyivel lehet magasabb a tavalyinál?

Nehéz jóslásokba bocsátkozni, részben azért, mert a költségstruktúra folyamatosan változik. Tetemes hányadát teszik ki az energiaköltségek, illetve a munkaerőköltségek is természetszerűen, de azt gondoljuk, hogy a vállalatnak 2023-ban minden lehetősége megvan arra, hogy nettó értéken az előző évhez viszonyítva növekedést tudjon elérni.

Mekkora kockázat, hogy a forint árfolyama változatlanul elég volatilis?

Az éves euróárbevételünk nagy hányada fedezve van, tehát a terveinket alapvetően stabil euró-forint keresztárfolyamon határoztuk meg.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az éves jelentés egyik negatívuma, hogy a regionális logisztika, valamint a biztosítói üzletágak profittermelő képessége visszaesett 2021-hez képest. Hogyan lehet ezen gyorsan javítani?

A regionális kontraktlogisztika esetében az eredményességcsökkenés mögött a második fél évet jellemző elszabaduló inflációs költséghatások, ezen belül pedig leginkább az energiaárak drasztikus emelkedése állt. A logisztikai szegmensben éves ármegállapodásokat kötünk az ügyfelekkel, ami miatt nagyon sok esetben beragadtunk ezen többletköltségek érvényesítésével. 2023 januárjában lehetőségünk nyílt ezeknek a szerződéseknek az ár szempontjából történő újratárgyalására, ami biztos, hogy lényeges javulást okoz a szegmens profitabilitásában.

Másrészt pedig, ahogy említettem, szeretnénk új üzletágakban fejleszteni annak érdekében, hogy a kiskereskedelmi forgalom tavalyi negyedik negyedévben már tapasztalt csökkenését kompenzálni tudjuk más szegmensekben növekvő tendenciákkal. Itt arra gondolok, hogy például a hazai beruházásokhoz kötődően jócskán emelkedett a konténerfuvarozási tevékenységünk részaránya, illetve az autóipari in house szolgáltatásaink értéke is.

2023-ban még nem, jövőre viszont jókora hatása lesz a profittermelő képességünkre az ecseri raktárberuházásnak: a jelenlegihez képest 20 százalékos raktárkapacitás-növekedéssel kalkulálunk, ami komoly potenciált rejt magában az RCL-szegmens profitabilitására.

A biztosítási szegmens terén pedig van egy erős bázishatás, hiszen a Covid után növekvő közúti forgalommal, és ezáltal nagyobb baleseti statisztikákkal kellett számolnunk. Úgy látjuk, hogy a biztosító tekintetében a diverzifikáció nyújthat számottevő növekedési lehetőséget. Ebben az évben nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy a nem életvonalon belül a jelenlegi casco- és köteleződomináns biztosítótársaságunk más biztosítási szegmensekben is jelentős növekedést tudjon felmutatni.

Akár a jelenleg zajló ecseri fejlesztés kapcsán, akár általános finanszírozási kérdésekben, mit jelent a Waberer’snek a magas forint- és eurós kamatkörnyezet?

Jó hír a társaság szempontjából, hogy az idei beruházásaink mögötti finanszírozás biztosítva van, akár kötvényekből, akár bankokkal kötött megállapodások révén. A jelenlegi kamatkörnyezet nyilván nem kedvez a hosszú távú beruházási terveknek, de dolgozunk azon, hogy olcsó forrásokat tudjunk bevonni.

Néhány napja bejelentették, hogy peren kívüli egyezséget kötöttek az évek óta húzódó kamionperben, így 26,6 millió euróra csökkent a fennálló követelésük. Hogyan tovább ebben az ügyben?

Perközösségben voltunk más fuvarozóvállalkozásokkal, és a kamiongyártó cég kezdeményezte a megállapodást, mellettünk százas nagyságrendben további fuvarszervezőkkel. A megállapodás szerint nekünk járó összeg idén beérkezik. Pozitívum, hogy megnyílt a lehetőség a többi gyártóval való ilyen irányú egyeztetések előtt.

Még egy gondolat a nemzetközi fuvarozásról: a nem szerződéses árakkal kapcsolatban mi a várakozásuk?

Európában átmeneti keresletcsökkenés tapasztalható a közúti fuvarozások terén, viszont az európai gazdaság ismét növekvő pályára állhat a második fél évben. Tehát rövid távon a spotpiac stagnáló vagy enyhén csökkenő árakat fog mutatni, gyors visszapattanással a második fél évben.

Idén mely típusú költségeik emelkedhetnek nagyobb mértékben?

Döntően a munkaerőköltség, illetve a továbbiakban is az üzemeltetéssel összefüggő kiadások emelkedését várjuk, például az alkatrészek vagy az alkatrészjavítási költségek nőhetnek. Üzemanyagár-emelkedéssel idén nem számolunk, inkább az árak stagnálását várjuk. Úgy gondoljuk, hogy a magasabb költségeket a vállalat döntően képes áthárítani az ügyfeleire.

Milyen lehetőséget látnak a debreceni akkumulátorgyár-beruházásban?

Nagyon komoly üzleti potenciált jelenthet a csoportunk számára. Különböző infrastrukturális fejlesztésekkel készülünk a várható keresletnövekedésre. Előkészítés alatt van Győrben, illetve Debrecenben is a logisztikaiközpont-fejlesztésünk, amivel mind a regionális kontraktlogisztikai üzletágunk, mind a nemzetközi fuvarozási tevékenységünk tovább tud fejlődni.

A vasúti szállítás arányát mennyire lenne célszerű növelni?

Az ismert EU-s irányelv szerint 2030-ra a 300 kilométer feletti viszonylatokban 30 százalékkal kell növelni a vasúti szállítás részarányát. Alapvető érdekünk, hogy ezen fejlesztési elképzelésekre mi is reagáljunk. Ennek érdekében elindítottuk az intermodális szolgáltatásunkat, továbbá stratégiai célunk, hogy vasúti szállítmányozási kompetenciát építsünk.