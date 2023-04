Árgus szemmel figyeli a piac az amerikai bankok és pénzintézetek első negyedéves jelentéseit, hogy vajon miként alakultak a betétállományok. A hitelezés gerincét adó középbankokból ugyanis több százmilliárd dollár betétet vontak ki. Hét elején a Charles Schwab brókercég és a State Street Bank számolt be az ügyfélbetétek csökkenéséről. Az amerikai bankok tavaly év végi listáján eszközérték alapján 12. State Street Bank részvényei közel 10 százalékot zuhantak hétfőn a jelentésre. Bár a Schwab brókeróriás betétei 11 százalékkal, 326 milliárd dollárra olvadtak az előző negyedévhez képest, s 30 százalékos a csökkenés egyéves visszatekintésben, a részvény közel 4 százalékot emelkedett, miután a Schwabot már a bankpánik leértékelte csaknem 25 százalékkal. A State Street, smely az egyik legnagyobb letétkezelő bank, azt közölte, hogy a betétek összege mintegy 224 milliárd dollár volt az első negyedév végén, ami 5 százalékos csökkenés tavaly decemberhez képest, és 11 százalékkal múlja alul az egy évvel korábbi szintet.

Fotó: Getty Images

Az idei első három hónapban

41 milliárd dollár betét áramlott ki a Schwabtól, s 11,8 milliárd dolláros betétkivonást szenvedett el a State Street.

A State Street hétfői zuhanásában a csalódást keltő eredmények is szerepet játszottak. Magával rántotta a Bank of New York Mellon- és a Northern Trust-bankrészvényeket is, amelyek 4,6 százalékot, illetve 2,5 százalékot estek.

A piaci nyugtalanság oka, hogy a bankok számára

mérettől függetlenül az ügyfelek betétei jelentik az olcsó finanszírozási forrást.

Ám a pandémiás betétboom idején, amikor pangott a hitelezés, kötvényekbe fektették a fölös pénzt, amit leértékelt a Fed kamatemelési periódusa. Így a kötvényportfóliókon nem realizált veszteség keletkezett. A bankpánik azonban a nem biztosított betétek tömeges kivonásával járt, s a kötvényeladásra kényszerülő bankok csak veszteségesen tudják likvidálni ezeket az eszközöket.

Hogy megtartsák az ügyfeleket, még a nagybankok is magasabb kamatot fizetnek a betétek után.

Elemzők szerint nem csak az aggasztó, hogy az első negyedévben a State Street nettó eredménye 9 százalékkal, 549 millió dollárra csökkent az egy évvel korábbi 604 millió dollárról. A folyó negyedévről a bank vezetői azt mondták, hogy

a nettó kamatbevétel további 5-10 százalékkal zsugorodhat,

mert az ügyfelek a készpénzüknek a betétek helyett kamatozó alternatívákat keresnek.

Az eredmények és a kilátások meglehetősen rosszak, valami nagyon elromlott márciusban

– mondta Brennan Hawken, a UBS Group AG elemzője.