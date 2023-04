Amerika második legnagyobb bankcsődje világított rá a pandémiás időszakban túldagasztott kötvényportfóliók veszélyeire, s miután a bankpánik tömeges betétkivonásokat indított, most különös figyelemmel kísérik a bankbetétek állományának minden rezdülését az elemzők. Az amerikai hitelezés gerincét adó közepes bankok több száz milliárd dollárt veszítettek az elmúlt hetekben nagyobb társaikkal és a magasabb hozamot kínáló pénzpiaci alapokkal szemben.

Fotó: Getty Images

Ezért egyre nagyobb rajtuk a nyomás, hogy emeljék az ügyfeleknek fizetett kamatlábakat. Annál is inkább, mert még a tengerentúli nagybankok is kamatemeléssel próbálják megtartani ügyfeleiket. A Citigroup az idei első negyedévben 2,72 százalékot fizetett a kamatozó betétekre, szemben a tavaly év végi 2,1 százalékkal.

Eközben a JPMorgan Chase 1,37 százalékról 1,85 százalékra, a Wells Fargo pedig 0,7 százalékról 1,22 százalékra emelte a betéti kamatokat, hogy visszatartsa az elvándorlásra készülő ügyfeleit. A piac most a regionális bankok – M&T Bank, U.S. Bancorp, Citizens Financial Group – negyedéves jelentését várja.

Talán ez a legkritikusabb, legérzékenyebb negyedév, amelyről valaha is beszámoltak a regionális bankok

– mondta Mike Brauneis, a Protiviti menedzsment-tanácsadó cég ügyvezető igazgatója.

Miután az amerikai betétbiztosítás (FDIC) csak a 250 ezer dolláros plafonig garantálja a betéteket, most főként azok a pénzintézetek emelik a betéti rátát, amelyek portfóliójában magas a biztosítatlan betétek aránya. Például a Los Angeles-i székhelyű PacWest Bancorp az elmúlt hetekben 5,5 százalékos kamatajánlattal kínálta a rövid lejáratú lekötött betéteket, de

a standard megtakarítási számlák betéti kamatai is megemelkedtek

az elmúlt évben. A bankokban és hitelszövetkezetekben elhelyezett betétek átlagos kamatlába idén márciusban 0,37 százalék volt, szemben az egy évvel korábbi 0,06 százalékkal, miközben az online megtakarítási számlák átlagos hozama márciusban 3,75 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 0,5 százalékról. Az online egyéves betéti jegyek pedig most átlagosan 4,75 százalékos éves hozamot kínálnak, míg egy évvel ezelőtt az 1 százalékot sem érte el a hozam.

Az amerikai bankok összes betétje márciusban 17 400 milliárd dollárra esett vissza a Fed adatai szerint, ami

312 milliárd dolláros betétcsökkenés egyetlen hónap alatt.

Egy évvel korábban a bankoknak még 18 000 milliárd dollárnyi betétjük volt.

A legnagyobb csapást a regionális bankok szenvedték el. Miközben a 25 legnagyobb amerikai bank 18 milliárd dollárnyi betétet szerzett a múlt hónapban, addig a kisebb bankok 212 milliárd dollárt veszítettek.