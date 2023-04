A gazdasági és geopolitikai viszontagságok ellenére jó évük volt tavaly a legnagyobb magyar tőzsdecégeknek, amelyek az őket terhelő különadók mellett is bőkezűen honorálták csúcsvezetőik teljesítményét 2022-ben az éves rendes közgyűlésre benyújtott dokumentumok alapján.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatójának járandósága – a 2022-es rekorderedmény ellenére – 29 százalékkal csökkent tavaly, ám így is 284,7 millió forintot keresett az olajtársaság élén.

Ennek több mint felét, 156 milliót alapbérként vehetett fel a társaság első számú vezetője, amit 800 ezer forintos béren kívüli juttatás egészített ki.

A teljesítményhez kötött javadalmazási programon keresztül 54 milliós részvénycsomag is megillette Hernádit, akit a régiós szinten is meghatározó energiavállalat igazgatósági tagjaként további 14,7 millió tiszteletdíjban is részesült. Utóbbi pozíciójához egy közel 20 milliós készpénzbeli és egy bő 39 millió forint összértékű részvénycsomag társult.

Az Egyesült Államoktól Oroszországig több nagy piacra exportáló Richter sem fukarkodott a csúcsvezetői juttatásokkal. Orbán Gábor vezérigazgató összes juttatása 5,5 millió forinttal nőtt tavaly, így 262,7 milliót vihetett haza.

Ebből 78 milliót adtak a fix juttatási elemek (57,8 milliós alapbér és az azt kiegészítő 8,5 milliós tiszteletdíj, 6,5 milliós béren kívüli juttatások, 1,2 millió forintos önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, valamint további, közel négymilliós egyéb járandóságok). A teljesítményfüggő, változó javadalmazási elemek ennél lényegesen nagyobb tételt, 184,7 millió forintot jelentettek.

Bár a Magyar Telekom tőzsdei mérete és régiós szerepe elmarad előbbi két nagyvállalatétól, a távközlési vállalat vezérigazgatói kompenzációs csomagjában ennek nyoma sincs. Rékasi Tibor ugyanis 434 millió forintot keresett tavaly a cég élén.

A 102,7 millió forintos éves alapbért 13,7 milliós béren kívüli juttatással is megfejelte az MTel, a juttatások közel háromnegyedét azonban – a Richterhez hasonlóan – itt is a teljesítményalapú elemek adták, 317,5 milliót.

A blue chipek közül az OTP kilóg a sorból, miután a bankokra más közzétételi kötelezettség vonatkozik, így nem is közölték a vezetői fizetéseket. Csányi Sándor OTP-vezér esetén ezért csak azt tudhatjuk, hogy a Mol igazgatóságának külsős tagjaként 76,7 millió forintot kapott tavaly.