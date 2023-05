Jól indította az évet a német Volkswagen, amely minden idei célkitűzését megerősítette, mégis nehéz olyan időtávot találni, ahol növekedést mutatna az idén eddig mínusz nullát teljesítő, egyéves visszatekintésben pedig 22 százalékos esést produkáló részvény. Bár a korszellemet képviselő elektromosautó-értékesítések 42 százalékkal bővültek az első negyedévben év per év alapon, még mindig csak 7 százalékos részarányt képviselnek. Az is feltűnő, hogy a világ legjövedelmezőbb autópiacán, az amerikain csak egészen vékony, 4,1 százalékos tortaszeletből falatozhat a német konszern. Új stratégiájával két legyet ütne egy csapásra a Volkswagen, amely egy régi-új márkával kopogtat az amerikai piacon. A legendás Scout brand felélesztésével piaci részesedését növelné az Egyesült Államokban. Ráadásul elektromos hajtású SUV és Pickup piacra dobására készülnek, vagyis ebben a szegmensben is erősödne a jelenlétük.

Oliver Blume, a VW vezérigazgatója. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az új stratégia lényege, hogy

ha nem kelendő a tengerentúlon a német technológia, akkor úgy kell becsomagolni, mintha amerikai lenne.

Annál is fontosabb a tengerentúli térnyerés, mert a VW egyre nagyobb versennyel néz szembe Kínában a dinamikusan fejlődő hazai gyártók részéről. Az előrejelzések szerint három éven belül, minden második eladott elektromos autó kínai lesz a világpiacon.

Nagy dobás az amerikaiak által Amerikában gyártott márka, pláne, hogy

1980 óta nem gördült le a futószalagról Scout.

A márkához a Navistar felvásárlásával jutottak 2020-ban, ez a gyengélkedő teherautó-gyártó volt az International Harvester jogutódja. Majd 2021 tavaszán egy wolfsburgi stratégia konferenciát követően jelentették be a márka elektromos autóként való felélesztését.

A Wall Street Journal emlékeztet, hogy

korábban a VW jórészt európai dizájnokat forgalmazott az Egyesült Államokban,

ám ez annyira nem jött be, hogy miközben a Volkswagennek tavaly 4,1 százalékos piaci részesedéssel kellett megelégednie az amerikai piacon, addig a japán Toyota 15 százalékkal büszkélkedhetett.

A Scout története az 1950-es évek végére nyúlik vissza, amikor Ted Ornas, az International Harvester konstruktőre

megtervezte a cég első négykerék-meghajtású szabadidős járművet. Ilyen autó addig nem volt a piacon.

A Scout a második világháborús Willy Jeep alvázra épített kisteherautó karosszéria. 1960-tól 1980-ig félmillió kelt el belőle, ami szenvedélyes rajongótábort hozott létre.

A Jeep a katonaságnak készült, de a Scout volt az első polgári terepjáró

– mondta John Gunnell , az Old Cars Weekly veterán szerkesztője.

A VW megkereste a Scout-gyűjtőket, a rajongói klubokat,

mérnökei felújított old timer modelleket tanulmányoznak, hogy az új Scout a lehető legközelebb álljon az eredetihez.

A VW-promócióban minden van, ami „amerikai”: ringó búzamező, síkságon lovagló cowboy, katonai felderítő jármű, acélgyár, csillagos-sávos lobogó és rengeteg archív anyag. A gyártás helyszíne a dél-karolinai Columbiában lesz. Az állam törvényhozói 1,3 milliárd dolláros támogatást szavaztak meg, hogy segítsék az üzem felépítését. Az első új Scout 2026-ban gördülhet le a szerelőszalagról.