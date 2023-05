Meglehetősen erős első negyedéves eredményt ért el a francia BNP Paribas a magas kamatkörnyezetnek és az erős értékpapír-kereskedelemnek, illetve amerikai kereskedelmi banki részlege eladásának köszönhetően.

Az eurózóna legnagyobb bankjának nyeresége több mint a duplája volt az év első három hónapjában, a tavalyi 1,84 milliárdról 4,44 milliárd euróra felszökő nettó eredmény nagyjából megfelelt az elemzői várakozásoknak. A profitot jelentősen növelte a San Franciscó-i Bank of The West leánybank értékesítése is, ami 2,95 milliárd eurót hozott a konyhára.

A francia bankcsoport bevételei éves alapon 1,4 százalékkal, 12,03 milliárd euróra emelkedtek, amelyhez a befektetési banki és – az emelkedő kamatok által – a kereskedelmi banki tevékenység egyaránt hozzájárult. A bevételek bővülése némileg meglepte az elemzőket, akik átlagosan 11,7 milliárd eurót vártak ezen a soron.

Az értékpapír-kereskedelmi tevékenységet is magában foglaló globális piaci divízió bevételei 1,8 százalékkal maradtak el a tavalyitól, ám még így is jobban teljesített, mint számos versenytárs kereskedési üzletága (a Deutsche Bank például 17 százalékkal apadó forgalomról számolt be ebben a szegmensben). A kötvény-, deviza- és árupiaci kereskedésből származó bevételek továbbra is emelkedő pályán maradtak, 9 százalékkal meghaladva a tavaly év elejit.

Az amerikai érdekeltség leépítése mellett a francia hitelező likviditási rátája 10 százalékponttal 139 százalékra emelkedett, ami a piacoknak is pozitív üzenet a pénzügyi szektoron a közelmúltban végigfutó csődhullám árnyékában. A nagybank kockázati céltartaléka – a nem teljesítő hitelekre elkülönített összeg – a vártnál alacsonyabban, 642 millió eurón állt március végén.

A társaság vezetése megerősítette a 2025-re szóló stratégiai terveit is, eszerint három éven belül 12 százalékos tőkearányos megtérülést vár a menedzsment, 9 százalék feletti átlagos éves profitbővülés mellett. A korábban bejelentett ötmilliárd eurós sajátrészvény-visszavásárlási program is a tervezett ütemben valósulhat meg.

Az erős eredményszámok és a változatlan stratégiai célok ellenére a részvényárfolyam oldalazott szerda délelőtt, idén azonban 7 százalékkal kapaszkodott feljebb a kurzus.