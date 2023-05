A kamatvágás, pontosabban a lazítási sorozat már a láthatáron van, ha kicsit jobban meglódul lefelé az infláció, akkor el is kezdődhet (szerintünk valamikor a következő hónapok során), ez pedig elvehet némileg a forint vonzerejéből. A napokban azonban többször is felhívtuk rá a figyelmet, hogy az előző évtized lazítási ciklusai során a forintot jelentősen segítette, ezzel stabilizálta a kötvénypiacra piacra érkező fedezetlen külföldi pénz, ami forintvásárlással is járt