Varga Mihály: a kormány kiáll az OTP mellett az ukrán vádakkal szemben

Az OTP Bankot az orosz agresszió támogatójának minősítő ukrán döntésről szóló kérdésre Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta, hogy a kormány kiáll a magyar bankszektor, így az OTP Bank mellett is, így fellép a hitelintézet védelmében is.

Fotó: Pezzetta Umberto / Mediaworks

A tárcavezető erről a Magyar Bankszövetség testületi ülésén beszélt, és felhívta a figyelmet arra is, hogy

az OTP működése minden nemzetközi jogszabálynak megfelel, a pénzintézet világosan cáfolta Ukrajna valótlan érveit.

Hozzátette: mindent megtesznek azért, hogy az ukrán fél mihamarabb visszavonja ezt az alaptalan és elfogadhatatlan intézkedést.

Varga szólt arról is, hogy a gazdaság nem tudna olajozottan működni megfelelő bankszektor nélkül, de a bankszektor sem lehet eredményes jól teljesítő gazdaság nélkül. Kiemelte, hogy a kedvező munkaerőpaci adatok, a tartósan 4,7 milliós munkavállalói létszám és a 4 százalékos munkanélküliség jelzik, hogy a magyar gazdaság a háborús időkben is helytáll.

A tárcavezető elmondta azt is, hogy

a kormány továbbra is átmeneti megoldásként tekint az extraprofitadóra.

Mindemellett hangsúlyozta, hogy a 2022-es adatok szerint a hazai bankrendszer tőkemegfelelési mutatója kétszeresen túlteljesíti a szabályozói minimumot, míg a hazai likviditásfedezeti ráta a szabályozói minimum közel kétszerese. Emellett a hitel/betét mutató is kedvezőbb az uniós átlagnál, a nemteljesítő portfólió pedig csupán 3,2 százalékos. Az adatok azt mutatják, hogy a magyar bankrendszer háborús időkben is képes megőrizni működőképességét és stabilitását, amelyet a hitelminősítők is elismertek legutóbbi értékeléseikben.