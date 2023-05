A PacWest Bancorp részvényei csütörtökön 25 százalékot zuhantak, miután a pénzintézet egy jelentésben azt írta, hogy a múlt héten elvesztette betétei közel 10 százalékát. A kilengő volatilitás miatt többször is leállították a kereskedést. A PacWest részvényeit többször is leállították a volatilis kereskedés miatt. A PacWest a First Republic múlt heti csődje óta áll a figyelem középpontjában. Miután az Egyesült Államok történetének négy legnagyobb bankcsődjéből három az elmúlt két hónapban történt, a piacon sokan a PacWestet a negyedik dominónak látják. A KBW Nasdaq Regional Banking Index 1 százalékot esett, míg a regionális bankok, köztük a Metropolitan, a Zions, a Comerica és a Bank of Hawaii részvényei 2-5 százalékos esést szenvedtek. De a legnagyobb amerikai bankok, köztük a JPMorgan Chase és a Bank of America részvényei is lejjebb csúsztak. Emellett az előfizetőket veszítő, több mint 8 százalékot eső Walt Disney lehúzta a Dow Jones indexet.

Fotó: Ole Schwander

A széles piacot leképező S&P 500 0,17 százalékot süllyedt.

A klasszikus DIJA 300 pontot esett.

Csak a technológiai fókuszú Nasdaq Composite index tudott 0,18 százalékkal feljebb kapaszkodni.

Egy botrány is tarkította a tőzsdanapot,

kiderült, hogy a New York-i tőzsdék elszámolóháza, a DTCC által értékesített anonim adatokból a tőzsderobotok simán kihámozzák a nagyobb szereplők kötéseit, s rátapadva a trendre, jelentős előnybe kerülnek a kisbefektetőkkel szemben. Komoly piaci szereplők kérdezik: