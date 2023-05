A tokiói Topix börzeindex kedden 0,6 százalékkal, 2127 pontra, azaz az 1990-es tőzsdeválság óta nem látott legmagasabb szintjére emelkedett, míg a másik fő japán tőzsdemutató, a Nikkei 225 0,7 százalékkal, 29 843 pontra nőtt, és már csak egy ugrásra áll a 30 ezer pontos álomhatártól.

Fotó: Kentaro Tominaga / AFP

A japán gazdaság ugyanis szinte teljesen immunis a nemzetközi recessziós környezettel szemben, és erre Warren Buffett vezetésével már a nemzetközi befektetők is rádöbbentek.

Az omahai orákulum legutóbbi elismerő nyilatkozatával párhuzamosan a külföldiek áprilisban nettó 22 milliárd dollár értékben vásároltak az ország részvényeiből és egyéb tőzsdei termékeiből.

Ráadásul a Topix és a Nikkei 225 idei 14, illetve 16 százalékos raliját – amivel fölényesen verték a 8,2 százalékkal növekvő amerikai S&P 500-at, de az összes többi ázsiai indexet is lekörözték – a Bank of Japan folytatódó laza monetáris politikája és a gyenge jen is támogatja, hiszen

a márciusban 3,2 százalékra csökkent pénzromlás nem igazán igényel drasztikus kamatemeléseket.

Az Egyesült Államokkal és Európával szemben Japánhoz optimistán állnak a befektetők, mivel a szigetországot nem fenyegeti recessziós veszély, relatíve mégis nagyon alacsony a részvények értékeltsége, így az itteni piac nagy eséllyel jobban teljesíthet az idén a globális piacoknál

– mondta John Vail, a Nikko Asset Management vezető globális stratégája.

Pörgetik az árfolyamokat a vállalatok által indított részvény-visszavásárlási programok is, amelyeket a tőzsde is támogat, hiszen felszólították a cégeket, hogy amennyiben részvényeikkel könyv szerinti értékük alatt kereskednek, dolgozzák ki és mutassák be a tervüket kapitalizációjuk növelésére.

A Dai-Ichi Life Holdings életbiztosító részvényei hétfőn azt követően ugrottak meg, hogy bejelentették, 120 milliárd jen (882 millió dollár) értékben tervezik saját részvényeik vásárlását. A Mitsubishi Corp. pedig május 9-én közölte, hogy 2,2 milliárd dolláros felső határral indítja meg visszavásárlási akcióját.

A japán piac megújuló képessége és a szilárd fundamentumok alátámasztják az ország részvényeivel kapcsolatos optimista álláspontot

– írták jegyzetükben a Goldman Sachs stratégái, Kazunori Tatebe és Bruce Kirk.

Hozzátették:

„Japán gazdasági kilátásai erősek, tekintettel a fellendülés belső erőforrásaira, a robusztus tőkeberuházási tervekre és a jegybank folyamatos lazításáar.”

Rie Nishihara, a JPMorgan vezető részvénystratégája szerint a japán prémiumpiacon jegyzett vállalatok eredményei jellemzően túlteljesítették az elemzői konszenzust az első negyedévben, amivel felülmúlták az amerikai és európai versenytársaikat.

Ahogy azonban a jelentési szezon a végéhez közeledik, a visszavásárlási és osztalékbejelentések is ritkulni kezdenek, ezért például a Nikkei 225 veszíthet lendületéből, mielőtt elérné a 30 ezer pontot.

Az opciós kereskedés mégis arra utal, hogy van még erő a raliban, noha a technikai mutatók azt is jelzik, hogy a szárnyalás kezd túlfűtötté válni.