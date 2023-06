A piaci elemzőket is meglepte az Adobe második negyedéves teljesítménye. Az amerikai szoftveróriás a digitális média és a felhőüzletág bővülésének köszönhetően két számjegyű bővülésről számolt be a főbb sorokon, tükrözve a szoftverek iránti erős fogyasztói keresletet.

Fotó: Shutterstock

A San Jose-i központú szoftverfejlesztő forgalma 10 százalékkal 4,82 milliárd dollárra nőtt a június 2-án zárult három hónapban, meghaladva ezzel a FactSet elemzői konszenzusában szereplő 4,78 milliárdos prognózist.

A nettó nyereség a bevételekhez hasonlóan ugyancsak tizedével, 1,3 milliárd dollárra hízott Ez egy részvényre vetítve (EPS) 2,82 dolláros eredményt jelent, az egyedi tételektől szűrt EPS pedig 3,91 dollárra futott be, 12 centtel magasabbra a szakértők által vártnál. A digitális médiaszegmens bevételei 10, a kreatív szegmens forgalma kilenc, a felhőszolgáltatásokból származó bevételek pedig 11 százalékkal nőttek éves alapon.

Shantanu Narayen vezérigazgató szerint az Adobe adatkészletei, alapmodelljei és termékplatformjai mellett jól pozicionált ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia új korszakának élére álljon.

A társaság a harmadik negyedévben 4,83–4,87 milliárd dollár közötti bevétellel számol, nagyjából összhangban az elemzői becslésekkel. Utóbbi 4,86 milliárdos forgalmat vetít előre.

A vállalat részvényei idén már 46 százalékkal drágultak, messze felülteljesítve ezzel az év eleje óta 15 százalékot emelkedő S&P 500 és a 32 százalékot robogó, technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite részvénykosarat egyaránt.

Az Adobe márciusban indította el Firefly nevű generatív MI eszközét, amit több saját szoftverébe – köztük a Photoshop képszerkesztőbe – is integrált. A mesterséges intelligenciára helyezett nagyobb hangsúly az elemzőket is lázba hozta, akik sorra építik be vállalatértékelési modelljükbe a z új technológia nyújtotta piaci lehetőségeket.

Az elmúlt napokban a Wolfe Research 420 dollárról 540 dollárra, a Jefferies pedig 440 dollárról 530 dollárra emelte a részvény célárát, míg a TD Cowen 415-ről 500 dollárra srófolta fel árfolyamvárakozását.