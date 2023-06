Visszavágta Kína növekedési kilátásait az S&P Global is A belső és a külső kereslet lanyhulása miatt lassul a kínai gazdaság, valamint a régóta betegeskedő ingatlanszektor is rontja a teljesítményt. Így az elmúlt hetekben több intézet is csökkentette a növekedési kilátásokat.