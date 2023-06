Az adatok gyűjtése, 2000 óta a leggyengébb a Japán legfontosabb kereskedelmi partnerinek devizáiból összeállított, forgalommal súlyozott kosárral szemben a jen árfolyama.

Fotó: BOOCYS

A Deutsche Bank által számolt index esése annak tudható be, hogy egyre tágul a rés a Bank of Japan (BoJ) szuperlaza monetáris politikája, és a többi jegybank (EKB, Fed) továbbra is szigorú álláspontja között. Így egyre nő a nyomás a japán pénzügyi vezetésen, hogy adja fel a 10 éves állampapír hozamát célzó monetáris politikát. A gyenge jen ugyan javítja a szigetország gazdaságának versenyképességét, viszont növeli az inflációt.

A várakozások szerint a következő időszakban a hatóságok

első körben verbális intervencióval igyekeznek majd "felbeszélni" a jen árfolyamát.

Ennek első lépése Suzuki Sinicsi japán pénzügyminiszter keddi nyilatkozata volt, aki közölte, hogy továbbra is árgus szemekkel figyelik a devizapiaci folyamatokat és ha szükséges beavatkoznak azokba. A beszédnek azonban nem sok hatása volt: a jen 0,1 százalékkal 142,1-re süllyedt a dollárral szemben – ez héthavi mélypontot jelent.

"A tényleges intervenció jelenleg nem valószínű, viszont közel van a 145-150-es lélektani határ, amikor már nagyobb a beavatkozás valószínűsége"

– kommentálta a helyzetet egy devizakereskedő, hozzátéve, hogy a devizák közül az euró erősödik a legjobban a japán fizetőeszközzel szemben. Ez nem is csoda: az EKB kamatemelései még nem értek véget (júliusban jöhet egy újabb), az amerikai Fed viszont legutóbbi ülésén már a kivárás mellett döntött; nem változtatott irányadó kamatán.

Kereskedők várakozásai szerint a Bank of England is emel legközelebbi, csütörtökön tartandó ülésén. A BoJ irányadó kamata -0,1 százalék, a nagy gazdaság erőközpontok közül egyedül Japánban van még negatív nominális kamat.