A Deutsche Bank szerdai gyorsjelentésében 27 százalékos profitcsökkenésről számolt be az idei második negyedévben, amit a befektetési banki bevételek visszaesésével magyaráztak. A piac mégis kedvezően fogadta a bejelentést, mert a 763 millió eurós nyereség meghaladta az 571 milliós elemzői konszenzust. Ráadásul zsinórban ez volt a 12. nyereséges negyedév. A menedzsment költségcsökkentésre készül, annak ellenére is, hogy a magas kamatlábak gyorsították a lakossági üzletág növekedését. A bank visszavágta az idei kilátásokat, míg korábban bővülő bevétellel számolt, most csökkenő forgalomra számít.

Fotó: Shutterstock

Kemény döntésekre van szükség a költségoldalon

– hangsúlyozta Christian Sewing vezérigazgató.

Korábban kiderült, hogy

a bank tömeges elbocsátásokat tervez

a következő években.

A negyedévben a Deutsche Bank nem működési költségei is megemelkedtek, jórészt a perekkel összefüggő kiadások és a végkielégítések miatt. Ebben a sorban szerepel

a Fed 186 millió dolláros pénzbírsága,

amelyet a pénzmosás-ellenőrzések elhanyagolása miatt szabtak ki. Továbbá egy 75 millió dolláros egyezség Jeffrey Epstein áldozataival, akik azzal vádolták a bankot, hogy elősegítette a néhai mágnás emberkereskedelmét.

Húzóágazatnak számít a lakossági üzletág.

Elemzők szerint idén háttérbe szorulhat a befektetési részleg, s a lakossági szegmens egész évben felülteljesítő lehet. A befektetési banki bevételek a második negyedévben 11 százalékkal csökkentek, bár az elemzők 16 százalékos mínuszt vártak. A lakossági üzletág a várakozásoknak megfelelő, 11 százalékos növekedést produkált, míg a vállalati hitelezés 25 százalékkal nőtt.

A Deutsche Bank már 2019-ben célul tűzte ki a volatilis

befektetési bankjától való függőség csökkentését.

A lakossági banki tevékenység felértékelődése kiegyensúlyozottabbá tette a német nagybankot, ám a rossz hitelekre képzett céltartalék az egy évvel korábbihoz képest közel duplájára, 401 millió euróra nőtt.