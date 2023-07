Szerdán határoz az amerikai jegybank a világ legnagyobb gazdaságának irányadó kamatszintjéről, a Fed minden jel szerint még egy utolsó 25 bázispontos emelésről dönt, hogy tovább hűtse a kedélyeket az amerikai piacokon, illetve közelítse a pénzromlást a 2 százalékos inflációs cél felé.

A kamatemelésről általánosságában elmondható, hogy negatívan hat a kockázati eszközökre, így a bitcoinra és a többi kriptodevizára egyaránt, de a szerdai döntést megelőzően már megoszlik az elemzők véleményre arról, mekkora hatást fejthet ki az amerikai monetáris szigorítási ciklus vélhetően utolsó láncszeme a legnagyobb kriptodeviza árfolyamára.

A legutóbbi, június közepi döntés után ugyanis a bitcoin kurzusa bő egy hét alatt 22 százalékot erősödött annak ellenére, hogy Powellék az emelési szünettel párhuzamosan azt is közölték, előreláthatólag két további szigorításra még szükség lesz az idén az inflációs célok eléréséhez.

A piaci várakozások azóta egyetlen fennmaradó, 25 bázispontos emelésre korlátozódtak,

a bitcoin árfolyama pedig a 22 százalékos rali óta ki sem lépett a 29 000 és 31 500 dollár közötti sávból, féléves mélypontra csökkentve ezzel a kriptodeviza kurzusának volatilitását – igaz, ma éppen a sáv alsó határát teszteli.

Egy hónapnyi oldalazáson van túl a legnagyobb kriptodeviza

A bitcoin határidős piaca szinte teljes befektetői optimizmusról ad számot: az elmúlt napokban a vételi opciók iránt háromszor akkora érdeklődés mutatkozott, mint az eladási hívásokra, az ügyletek többségének célára a 31–32 ezer dollár közti sávba esik.

Rachel Lin, a SynFutures kereskedési platform vezérigazgatója kiemelte:

A bitcoin kilátásai továbbra is pozitívak, a tőke folyamatosan áramlik a legnagyobb kriptodeviza irányába. Ha a kurzus 31 500 dollár felett képes lenne stabilizálódni, jó eséllyel meg sem állna 34 ezer dollárig.

A Fed döntésén túl azonban a BlackRock bitcoin-ETF-kérelmének sorsa is hatalmas súllyal bír a kriptoszektor számára. Ezzel kapcsolatosan Will Peck, a WisdomTree alapkezelő digitális javakért felelős vezetője úgy vélekedett: az SEC döntésének hatásait előzetesen nehéz meghatározni, mivel erősen kérdéses, hogy az intézményi befektetők mekkora tőkével szállnának be az alapba.

Hatalmasat ralizott az idén a kriptopiac, még érdemes bitcoint venni? Az alternatív devizák világában napról napra hatalmas változások mennek végbe mind a szabályozók, mind a befektetők, mind pedig a tokenek oldaláról. A kriptoszektor hatalmas idei raliját követően is érdemes még bitcoint venni, vagy jobb más kriptók felé kacsingatni?

Lawrence Lewitinn, a The Tie digitális javakkal foglalkozó adatszolgáltató cég vezetője kijelentette: ha a héten a Fed döntésén túl nem érkezik valami drasztikus hír az SEC-től, nem valószínű, hogy a bitcoin jelentősen eltávolodna a 30 ezer dolláros lélektani határ környékről.