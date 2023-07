Évek óta küszködik a fuvarmegosztó piacon a Lyft jóval erősebb versenytársával, az Uberrel. A Lyft piaci részesedése erodálódott, a részvényárfolyam lefelé csúszott. Alacsony volt a munkavállalói morál. Ráadásul amíg az Uber a globális piacon mozog, a Lyft mostanáig Észak-Amerikára korlátozta a tevékenységét. Idén áprilisban vette át a kormányrudat a társalapítóktól David Risher. Kinevezése óta a részvény közel 20 százalékot emelkedett, s a korábbi piaci részesedéséből is visszaszerzett egy kisebb szeletet. Igaz, a rivális Uber ugyanebben az időszakban több mint 50 százalékot ralizott. Most a kerékpárflotta lehetőségeit vizsgálják. Szóba került az eladás és befektető bevonásának lehetősége is.

Fotó: Shutterstock

A Lyft arra törekszik, hogy eladja a bicikliflottáját, vagy

partnerséget alakítson ki olyan befektetővel, aki készpénzt pumpál a divízióba

– értesült a The Wall Street Journal. Az észak-amerikai nagyvárosokban népszerű kerékpárkölcsönzőt még 2018-ban vásárolták. New Yorkban júniusban napi 114 ezer utat regisztráltak a Citi Bikes rendszerében. Ám a flotta karbantartása költséges, ráadásul ez a tevékenység kilóg a sorból, hiszen a sofőrök által használt autókat nem birtokolja a Lyft. Azt nem tudni, hogy mennyi bevételt termel ez a divízió. De maga

Risher is Lyft bringával jár dolgozni.

A tervek szerint a jövő hónapban jelentik be az idei második negyedéves eredményeket.

Herkulesi feladatot kapott a Lyft élén Risher, s szerintem sok mindent jól csinált

– mondta Robert Mollins, a Gordon Haskett Research Advisors elemzője, akinek tetszett, hogy csökkentik a dolgozói létszámot és megszüntetik az alacsony megtérülésű szolgáltatásokat. A tűzoltás után a Wall Street most Risher hosszú távú céljaira kíváncsi, beleértve azt is, hogy

az üzlet mikor tud végre profitot termelni.

A Lyft júniusban az amerikai fuvarpiac 30 százalékát birtokolta, szemben a március végi 28 százalékkal – a YipitData piackutató cég által elemzett fogyasztói adatok szerint. Eközben az Uber részesedése 70 százalékra csökkent a korábbi 72 százalékról.

A Lyft drágább volt az utasok számára, mint az Uber, mert lassabban reagált az évek óta tartó sofőrhiányra. Ám Risher az elbocsátások révén megtakarított költséget arra használta, hogy csökkentse az árakat az utasok számára, anélkül, hogy hozzányúlna a sofőrök fizetéséhez. A Gordon Haskett 12 városra kiterjedő összehasonlító elemzése szerint

a standard Lyft-fuvarok nagyjából 30 százalékkal voltak olcsóbbak júniusban, mint a hagyományos Uber-fuvarok.

Ennek ellenére Risher úgy nyilatkozott: nem tervez árháborút az Uber ellen.