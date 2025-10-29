Az amerikai árait rendesen felsrófoló Adidas még nyert is Trump vámjaival

Kanye West, azaz Ye szelleme még mindig kísérti az Adidast, az antiszemita megnyilvánulásai miatt vállalhatatlanná vált rapperrel 2022-ben történt szakítás máig rányomja bélyegét a német sportszergyártó üzleti tevékenységére. Westet éppen akkor rúgták ki, amikor a fogyasztók rákaptak a Yeezy márka szabadidős termékeire és hatalmas haszonkulccsal értékesített sportos cipőire.

A Yeezy kollekció utolsó darabjait tavaly év végén tudta eladni az Adidas / Fotó: AFP

Az Adidas azonban korrekten, az üzleti szempontokat felülírva cselekedett, amikor felmondta az együttműködési szerződést, amelynek „hála” dollármilliárdos tételben ragadtak a nyakán a Yeezy kollekció darabjai. A cég nem akart ebből profitálni, a készletek kiárusítása több éven át húzódott, s a bevételt a társaság jótékony célokra ajánlotta fel, emiatt a 2023-as esztendőt veszteséggel zárta.

A Yeezy-korszak lezárását megszenvedte az Adidas

A legutóbbi nagy, végső kiárusítási hullámot a 2024 közepén indították, de az érdeklődés már csekélyebb volt, az utolsó pár lábbelit tavaly év végén sikerült eladni. A raktárkészlet kiárusításából származó összegek viszont bevételként bekerültek az Adidas könyveibe, megemelve a bázist, azaz azt a viszonyítási alapot, amihez az Adidas idei értékesítését mérik. Más kérdés, hogy a pénz nem maradt sokáig a sportszergyártónál.

Így történhetett, hogy noha az Adidas globális értékesítése a harmadik negyedévben 3 százalékkal, 6,630 milliárd euróra nőtt, eközben Észak-Amerikában 5 százalékos csökkenésről és 1,298 milliárd eurós bevételről számoltak be szerdai gyorsjelentésükben. A bázishatás mellett azonban az Adidas távol-keleti üzemeiben gyártott és onnan az Egyesült Államokba exportált termékeket sújtó Trump-féle büntetővámok negatív hatásai is befolyásolták a forgalmat, bár

ezt az Adidas egyszerűen oldotta meg, a pluszterheket az amerikai fogyasztókkal fizettette meg.

Akik hajlandók is voltak többet adni például a divatos sznékerekért: a sikertermék Samba 90 dolláros árcéduláját 100 dollárosra írták át a vámok miatt, de ez meg se kottyant, a vevők vitték, mint a cukrot.

Az Adidas a kínai piac visszaszerzéséért is sokat tett, ottani bevételei 947 millió dollárt tettek ki a harmadik negyedévben / CFoto via AFP

S ha a Yeezy márkát kivesszük a képletből, kiderül, hogy az Adidas sistereg az amerikai piacon, 8 százalékos növekedést produkálva. Kínában pedig a korábbi visszaesés után a 947 millió dolláron stagnáló bevétel is jó eredménynek tekinthető. Az Adidast a dollár gyengülése is kedvezőtlenül érintette, számításaik szerint a megerősödött euró több mint 300 millió eurós bevételkiesést jelentett számára.