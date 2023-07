Kevésbé bizonyul nyerő döntésnek idén árupiaci termékekbe fektetni, a részvénypiacok sokakat meglepő fellángolásának árnyékában egyelőre szenvednek a tőzsdén kereskedhető befektetési alapok (ETF-ek) közül a magas árupiaci kitettséggel rendelkezők, és maguk a főbb nyersanyagok árjegyzése is inkább lefelé tart az év eleje óta.

Fotó: Shutterstock

A legnagyobb vagyont kezelő amerikai árupiaci ETF-ek idei teljesítménye rendre negatív, a mínuszok 3 és 5 százalék között szóródnak. S ez így már pozitív korrekciót tükröző állapot, tekintve, hogy a nyersolajárak szinte korrekció nélkül fölfelé tartottak eddig júliusban, de a közel 7 százalékos e havi áremelkedés ellenére is 8 százalékos mínuszban vannak az év elejéhez képest a jegyzésárak.

Az elmúlt hetek relatíve jó teljesítményét az tette lehetővé, hogy élénkült a kínai kereslet, valamint Szaúd-Arábia és az OPEC+-országok a termelés csökkentéséről döntöttek. Hétfőn azonban negatív hírek érkeztek Kínából, a várt 7,1 százalék helyett csak 6,3 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest a kínai gazdaság 2023 második negyedévében. A negyedéves növekedés 0,8 százalékos volt az első negyedéves 2,2 százalék után. A GDP-adat megerősítette a korábban érkezett gyenge kiskereskedelmi és ipari adatokat.

Hétfőn ennek megfelelően 1,2-1,5 százalékkal estek a vezető olajtermékek jegyzésárai.

Nem sok érv szól az olajár emelkedése mellett

Tovább nyomhatja lefelé a jegyzésárakat, hogy a Reuters értesülései szerint Kuvait az eddigi napi 2,7 millió hordóról napi 3,15 millióra tervezi növelni a kitermelését a következő négy évben. Emellett a finomítói kapacitást is bővítenék a közel-keleti országban napi 755 ezer hordóról 1,455 millióra, ami ugyancsak az olajárak csökkenésének irányába mutathat.

Közben az ellátással kapcsolatos aggodalmak enyhültek, mivel a líbiai olajmezők a múlt heti tiltakozások miatti rövid leállást követően állítólag újraindultak.

A közelmúltban egyébként sokasodnak az ellátási zavarok az olajpiacon,

a többi között a kazahsztáni kitermelést áramellátási problémák befolyásolták, a mexikói kitermelést pedig egy robbanás sújtotta, s a piac még mindig várja, hogy a kurd olajszállítások újrainduljanak a török Ceyhan terminálon keresztül. A Baker Hughes legfrissebb fúrótoronyszám-adata pedig az aktív amerikai olajfúró tornyok számának további csökkenését jelzi: a múlt héten hárommal 537-re változott, így az ötödik egymást követő héten számoltak be kútbezárásokról.

A várakozásoktól elmaradó kínai makroadatok több nyersanyag árfolyamára is negatív hatással voltak, így az alumínium, a vasérc és a réz árfolyama is visszaesést mutatott, ezzel a korábbi emelkedés a nyersanyagoknál is megfordult – írták a KBC Securities elemzői hétfőn.

Magas kamat, nyomás az aranyon

A nemesfémek árfolyamai is megakadtak, az arany így nem tud egyelőre elszakadni az 50 napos mozgóátlagtól, míg az ezüst a 25 dolláros szintről fordult le. Az Erste elemzői azt írták hétfőn, hogy a kedvező júniusi (amerikai) inflációs jelentés ellenére a befektetők nem lehetnek nyugodtak a Fed politikájával kapcsolatban, mivel az amerikai fogyasztói bizalmi index kéthavi csúcsra jutott pénteken.

Ez az erős gazdasági optimizmus fűtheti az infláció emelkedését, ami a Fedet további kamatemelésekre ösztönözheti.

A piac idén még legalább egy 25 bázispontos emelésre számít, de nem zárhatók ki további jegybanki lépések sem. A magasabb kamatok gyengítik az arany árfolyamát, mivel az utóbbi nem fizet hozamot a befektetőknek – érveltek az elemzők. Ezzel együtt az arany a legjobbak közt teljesít az árupiaci befektetések közt, és egyre több technikai indikátor szól a vétel mellett, olyannyira működik az 1900 dolláros unciánkénti árnál húzódó támasz.

Vegyes a kép a magyar árupiaci alapoknál Nem mondhatni erősnek a magyar árupiaci alapok idei teljesítményét. Igaz, 2021-ben és tavaly elkényeztették a befektetőket, a K&H Nyersanyag Alap forintos verziója például tavalyelőtt 36, tavaly 30 százalék hozamot termelt, idén viszont mínusz 8,6 százalékon áll a hozammutató. A 2021-es év legjobban teljesítő alapja, amely az évet 48 százalékos pluszban zárta (Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja), idén szintúgy kevésbé remekel, az árfolyam 19 százalékkal csökkent év elejétől. Van persze üdítő kivétel: az OTP Föld Kincsei Árupiaci Alap például az év elejétől 10,6 százalékos pluszt tud felmutatni, az elmúlt három év pedig így fest: 49 százalék, 9 százalék, 22 százalék. Az OTP Föld Kincsei nagyobb mértékben a nyersanyagok árfolyamváltozását lekövető eszközökbe fektet, de nyersanyagkapcsolt vállalatok részvényei is bekerülhetnek a portfóliókba. Idén sokat hozhatott az alap befektetőinek, hogy short ügyleteket is nyitnak a portfóliókezelők.