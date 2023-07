Továbbra is negatív külső környezet nehezíti a Masterplast működését, a lassan forgó alapanyagkészletek, valamint a piaci ár és keresletcsökkenés következtében a második negyedévet is veszteséggel zárta a vállalat – áll a cég gyorsjelentésében. A közép-európai régió legnagyobb magyar tulajdonú építőanyag-gyártó vállalata a második negyedév során 3,4 millió eurós veszteséget termelt, az előző negyedévhez képest azonban már javuló trendet figyelhetünk meg. A Masterplast árbevétele 34 százalékkal, 37,8 millió euróra csökkent a bázisnegyedévben elért rekordhoz képest.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A második negyedévben 463 ezer euró EBITDA-veszteség keletkezett, ami jelentős javulás az első negyedév 2 millió eurós EBITDA-veszteségszintjéhez képest. A csoport számára kedvezőtlen árfolyammozgások tovább rontották az eredményt, így a társaság 3,5 millió euró adózás utáni veszteséggel zárta a második negyedévet, míg az év első hat hónapjának adózás utáni vesztesége 9,3 millió euró volt – olvasható a vállalat közleményében.

A társaság piacai közül Horvátország és a háborúval sújtott Ukrajna teljesítménye a pozitív kivétel. Az utóbbinál a harci cselekményektől mentes területeken újraindult az építőipari tevékenység, aminek köszönhetően 65 százalékkal bővült a társaság árbevétele az alacsony bázisról. A háború során eddig több mint 170 ezer épületet romboltak le Ukrajnában, az állam 400 millió eurót különített el új építkezésekre és rekonstrukcióra. Az újjáépítési folyamat a háború miatt érthetően alacsony intenzitással, de lényegében megkezdődött.

A társaság középtávú üzleti kilátásai azonban továbbra is pozitívak a hőszigetelő-piacon. Az Európai Unió országaiban és Magyarországon is arra számít a Masterplast, hogy különböző időpontokban, de legkésőbb egy éven belül elindulhatnak az épületenergetikai korszerűsítési programok. A vállalat középtávra vonatkozó előrejelzése szerint 2024-től visszatérhet az eredeti növekedési pályájára, amit 2025-től az általános beruházási kedv visszatérése és a lakáspiaci fejlesztések újraindulása is támogathat, így 2026-ra a vállalat éves adózott profitja meghaladhatja a 30 millió eurót – áll a vállalat közleményében.

