Megfektette reggel az európai részvénypiacokat a váratlanul bevezetett olasz extraprofitadó, amelyet 40 százalékos kulccsal rótt ki Itália pénzintézeteire a római kormány, de nem segített az sem, hogy a Moody’s leminősített néhány kisebb amerikai pénzintézetet, hat nagyobbat pedig felülvizsgálat alá helyezett.

Fotó: AFP

Az olasz bankok közül az Intesa Sanpaolo és az UniCredit több mint 5 százalékkal esett, miután Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes kihirdette az új sarcot, amelyből más adókat mérsékelnének, például csökkentenék az olasz munkáltatókat és munkavállalókat kínzó adóéket, illetve pénzügyi támogatásban kívánják részesíteni az első lakást vásárló jelzáloghiteleseket is.

Az erős pénzintézeti túlsúllyal jellemezhető milánói tőzsde vezető mutatója 1,4 százalékkal, míg az európai bankindex 1,8 százalékkal esett.

Az OTP részvényei azonban ebben az ellenszélben is újabb 2,6 százalékkal jutottak feljebb, kora délutánig 13 880 forintig emelkedve. A hazai piacvezető bank árfolyamát segíti a reggeli inflációs adat és a csütörtöki gyorsjelentés előtt megjelenő kedvező kommentárok sora is.

Az európai bankmizériát a Moody’s csütörtök esti bejelentése is fokozta, hiszen az amerikai hitelminősítő több kis- és közepes méretű tengerentúli bank besorolását visszavágta, sőt belengette, hogy a legnagyobb hitelintézetek is sorra kerülhetnek.

Visszatérve az olasz extraprofitadóra, a Reuters szerint azt egyelőre csupán az idei esztendőre vezették be.

Elég megnézni a bankok első félévi nyereségét… hogy lássuk, nem néhány millióról, hanem… milliárdokról van szó

– indokolta az intézkedést Salvini miniszterelnök-helyettes, aki egyben az ország infrastrukturális minisztere is.

Az emelkedő kamatlábak az elmúlt negyedévekben rekordszintre emelték az olasz bankok nyereségét, mivel a hitelezésből egyre többet profitálnak, miközben a betétkamatok mértéke nem követte a növekedési trendet.

Habár a hitelesek terhe megduplázódott, akár a háztartásokról, akár a vállalkozásokról van szó, ez korántsem mondható el a folyószámla-tulajdonosok kamatbevételeiről, és az olló egyre csak nyílik – emelte ki Salvini.

Ezért Róma a bankok nettó kamatmarzsára, azaz a hitelkamatlábak és betéti kamatlábak közötti különbségből származó jövedelmükre veti ki a 40 százalékos adót.

A Bank of America becslése szerint a kormány 2-3 milliárd eurót szedhet be az adóból, s ezzel 2–9 százalékkal mérsékelheti a bankok nyereségét.

Merőben más nehézségekkel küzdhetnek a tengerentúli bankok, legalábbis ez derül ki a Moody’s indoklásából, amelyet a leminősítésekhez fűzött.

A hitelminősítő szerint ugyanis:

A bankok második negyedéves eredménye növekvő jövedelmezőségi nyomást mutat, ami csökkenti a belső tőketeremtési képességüket, miközben jövő év elejére enyhe recessziót várnak Amerikában, és az eszközminőség is romlani látszik. Különösen nagy a kockázat egyes bankok kereskedelmiingatlan-portfólióiban.

Vagyis a bankok nyereségének csökkenésével párhuzamosan jelentek meg új kockázatok, amelyek főként az ingatlanpiacról gyűrűznek be.

A Moody’s úgy véli, a magas kamatlábak, a távmunka miatt az irodák iránti kereslet visszaesése, valamint a kereskedelmi ingatlanokra felvehető hitelek elérhetőségének csökkenése miatt az irodaépületeknek való kitettség a fő kockázat.

Egyelőre tíz bank besorolását csökkentette egy fokozattal a hitelminősítő, és hat bankóriás, köztük a Bank of New York Mellon, a US Bancorp, a State Street és a Truist Financial minősítését kezdte felülvizsgálni.

Eközben tizenegy nagyobb bank, köztük a Capital One, a Citizens Financial és a Fifth Third Bancorp kilátását módosította negatívra.