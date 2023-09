Egyre jobban aggasztja az elemzőket az amerikai kormányzat lehetséges leállása, mivel az átmeneti hiátus késleltethetné az olyan, a piacok számára kulcsfontosságú gazdasági adatközléseket is, mint a következő két héten belül esedékes munkanélküliségi, illetve inflációs adatok közzététele, melyek a piaci hangulat befolyásolásán túl a Fed kamatpályájának alakítására is kiemelt hatást gyakorolnak.

Az elemzői félelmek középpontjában az áll, hogy ha a kormányzat leállása elhúzódik, a piacok fokozatosan egyre bizonytalanabbá válhatnak a gazdaság alakulásának pontos megítélésében, hatalmas volatilitást kölcsönözve ezáltal mind a részvény-, mind a kötvénypiacoknak.

Ha a kormányzati adatközléseket felfüggesztik, az növeli a volatilitást, és csökkenti a tisztánlátást a piacokon egy olyan időszakban, amikor az előrejelzés már alapvetően is kiugróan nehéz

– mutatott rá Clifton Hill, az Acadian Asset Management globális makroportfólió-menedzsere a Reutersnek.

A szakértő hozzátette: mivel a piacok a hivatalos forrásból érkező adatokra nem számíthatnának, minden bizonnyal alternatív információforrások felé fordulnának, és azok alapján próbálnák meg felmérni az amerikai gazdaság alakulásának pontos állását.

A piacok gyakorlatilag vakon fognak repülni, a kilátások bizonytalansága pedig könnyedén kihatással lehet majd a Fed következő kamatdöntésére is – emelte ki az elemző.

A jegybank ugyanis kommunikációja szerint nyitott még egy további emelésre, hogy az inflációt a kellő mértékben lassítani tudja, ám ha a hivatalos adatok nem állnak a rendelkezésére, elképzelhető, hogy kellő mennyiségű, az emelést alátámasztó bizonyíték híján Jerome Powellék inkább biztonsági játékot játszanak majd, és a kamattartás mellett teszik le a voksukat novemberben – fejtette ki James Knightley, az ING vezető közgazdásza.

A hitelfelvétel költségének novemberi szinten tartását jelenleg a piacok közel 85 százalékos valószínűséggel árazzák.

A kormányzati leállás a már tőzsdén lévő vállalatokon túl azokat is vastagon érintheti, melyek a közeljövőben tervezték az elsődleges piaci kibocsátásukat (IPO). Lynn Martin, a New York-i tőzsdét üzemeltető NYSE Group elnöke ugyanis kiemelte: a kormányzati zárlat megakadályozná a szövetségi szabályozó hatóságokat a tőzsdei bevezetések és egyéb tranzakciók bejelentéseinek feldolgozásában, megingatva ezzel a bizalmat az amerikai parkett rendeltetésszerű működésében is.

Chris Murphy, a Susquehanna International Group stratégiai vezetője szerint, míg a piacok a kormányzat leállását már teljes mértékben beárazták, nagy kérdés, hogy a zárlat mennyire húzódhat majd el: a Goldman Sachs egy friss jelentése szerint ugyanis, míg egy rövid leállás szinte elhanyagolható mértékű hatást fejt csak ki az amerikai gazdaság teljesítményére, egy elhúzódó szünet már minden bizonnyal súlyos aggályokat vetne fel a magas kamatkörnyezet melletti növekedési kilátások alakulásával kapcsolatban is.

Hatalmasat emelkedett az amerikai parkett félelemindexeként is emlegetett VIX mutató kurzusa az elmúlt hetekben

Az pedig csak fokozza az egyébként is egyre inkább iránykereső piaci hangulatot, hogy a Moody’s hitelminősítő nemrég bejelentette: ha az amerikai kormányzat valóban képtelen lesz a jövő évi költségvetés elfogadására, ezáltal a leállás elkerülésére, az felveti az ország államadós-besorolásának ismételt felülvizsgálatát is – ez pedig kifejezetten fájdalmas lehet a nemrég már a Fitch által is leminősített amerikai államkötvénypiac számára.