A mesterséges intelligencia javította fel a Dell eredményeit

Magasan az elemzői várakozásokon felett teljesített a Dell az augusztus 4-én végződő üzleti negyedévben: az amerikai számítástechnikai vállalat éves viszonylatban 13 százalékkal visszaeső, 22,9 milliárd dolláros bevételről adott számot, a szakértői várakozásokat azonban a valós eredmény még így is több mint 10 százalékkal felülmúlta.

Fotó: Jeppe Gustafsson

A vállalat üzemi eredménye 1 százalékkal, 1,97 milliárd dollárra nőtt, nettó bevétele pedig szintén 1 százalékkal, 1,28 milliárd dollárra javult. Egy részvénye jutó negyedéves eredménye (EPS) 53 százalékkal múlta felül az elemzői konszenzust: az 1,14 dollárról szóló előrejelzések helyett 1,74 dolláros adatot közölt a Dell.

A Dell az üzleti éve felénél jár, a hat hónap során éves összevetésben 17 százalékkal, 43,8 milliárd dollárra csökkenő bevételről, 13 százalékkal, 3,5 milliárd dollárra romló üzleti eredményről, 17 százalékkal, 2,2 milliárd dollárra visszaeső nyereségről és 13 százalékkal, 3,05 dollárra csökkenő EPS-ről számolt be gyorsjelentésében. A vállalat pénzügyi vezetője kiemelte: a Dell

negyedéves összehasonlításban jelentősen, 10 százalékkal tudta gyarapítani a bevételeit.

A Dell vezérigazgatója, Jeff Clarke rámutatott: a kereslet folyamatosan erősödik, és a mesterséges intelligencia (MI) nyújtotta hosszú távú hátszél hatása is egyre inkább megmutatkozik a vállalat teljesítményében. Ennek nyomán a teljes évre vonatkozó eredményvárakozásukat 90,5 milliárd dollárra emelték, az egy részvénye jutó eredményvárakozást pedig 6,3 dollárra javították.

Javuló vállalati kilátások tüzelik a részvényárfolyam erősödését

A mesterséges intelligencia előremutató dominanciájára már a héten korábban jelentő HP is felhívta a figyelmet: a számítógépgyártó üzleti megoldásokat kínáló üzletága (HP Enterprises), amely az MI-környezet futtatásához szükséges adatközpontokat is üzemelteti, az elemzői konszenzus feletti negyedéves számokat produkált, míg a vállalat lakossági üzletága (HP Inc.) lefelé módosította egész éves eredményvárakozásait.