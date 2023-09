Az Apple bemutatta az iPhone 15 és iPhone 15 Plus készülékeket, amelyek elődeikhez hasonlóan 6,1, illetve 6,7 hüvelykes kijelzővel rendelkeznek. Az okostelefonok lekerekített élekkel és 2 ezer nites max fényerővel érkeznek. Az új modellek 48 megapixeles fő kamerát kaptak, az akkumulátor 100 százalékban újrahasznosított kobaltot tartalmaz.

A modellek ára az Egyesült Államokban nem változik.

Fotó: Apple

A vállalat azt is közölte, hogy az iPhone 15 műholdas kapcsolatát mostantól közúti segélyhívásra is lehet használni, ezt a funkciót az Amerikai Automobil Szövetséggel közösen vezetik be az Egyesült Államokban. A műholdas segélyhívás több országban lesz elérhető, például Németországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban is, de Magyarországon nem.

Az is kiderült, hogy a pletykáknak megfelelően az okostelefonok USB-C portot és kábelt kapnak, így végre a cég is áttér az iparági szabványra. A modellek ára az Egyesült Államokban nem változik: a sima iPhone 15-ért 799 dollárt kell fizetni, míg az iPhone 15 Plus 899 dollárba fog kerülni. A Pro vásárlásával 999 dollárral, a Pro MAX esetén pedig 1199 dollárral lesz könnyebb a pénztárcánk. Az elemzők korábban arra számítottak, hogy a Pro modellek 100 dollárral lehetnek drágábbak,

ám az Apple nem változtat árazásán az Egyesült Államokban.

A hivatalos oldalon elérhetőek lettek a magyarországi árak is, az iPhone 15-ért 399 990 forintot kell fizetni, míg az iPhone 15 Plus 449 990 forintért, az iPhone 15 Pro 499 990 forintért, az iPhone 15 Pro Max 599 990 forintért rendelhető elő. Az iPhone 14 indulóáraihoz képest több tízezer forinttal lettek olcsóbbak az új készülékek.

Az iPhone 15 Pro és Pro MAX titánimuvázzal érkezik, a cég szerint ezek lesz az eddigi legkönnyebb Pro-modellek. Ahogy az várható volt, csak Pro és a Pro Max kapja meg az új, 3 nanométeres, A17 névre keresztelt csipet. Az Apple szerint az A17 megváltoztatja mobiljátékok világát: többek között a Resident Evil 4 Remake és Assassin's Creed Mirage is játszható lesz a zászlóshajónák szánt modelleken. A vállalat végig hangsúlyozta környezettudatosságát, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy bőr helyett egy FineWoven nevű textilt fognak használni a tokjaiknál.