Pesszimista előrejelzést ad a Mol-részvények árfolyamára a Raiffeisen Bank International (RBI) legfrissebb elemzésében. Az osztrák bank az eddigi 3100 forintról 2500 forintra vágta vissza a magyar olajtársaság papírjainak 12 havi célárát, ez alapján további bő hat százalékot eshet az elmúlt időszakban egyébként is gyengélkedő hazai blue chip.

Fotó: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

Az osztrák pénzintézet elemzői szerint a régiós különadók és a vegyipari szegmens visszafogott teljesítménye jelentősen nyomás alá helyezheti az idei és a jövő évi eredmény- és készpénztermelést, a célárvágást leginkább ez a két tényező indokolja.

A magyar kormány tavaly óta többször is változtatott az energetikai vállalatokra vonatkozó különadók rendszerén, de a szlovák és a horvát államnak fizetendő közterhekkel kapcsolatban is nagy a bizonytalanság, utóbbiak 2023-ban is megközelíthetik a tavaly befizetett, 520 millió dolláros szintet, miközben Horvátország a különadó fizetési kötelezettség egy évvel történő meghosszabbítását tervezi.

A Raiffeisen azzal számol, hogy – az üzemanyagárplafon és a Brent-Ural árkülönbözetre kivetett adó hatása nélkül – idén a 2022-es 700 millió dollár bő dupláját, összesen másfél milliárd dollár különadót fizethet be az államkasszákba a Mol, 2024-ben pedig további 400 millió dolláros töbletteher várhat a társaságra.

Az adókörnyezet kiszámíthatatlansága miatt középtávon továbbra is fokozott kockázatokat jelent a vállalat eredményére nézve. Az idei eredmény után 300 forintos osztalék kifizetését valószínűsíti az RBI, ami 10 százalék körüli osztalékhozamot jelenthet, ám véleményük szerint még ez sem lesz elegendő a kormányzati elvonások miatti kockázatok ellensúlyozására.

Az RBI megjegyzi, hogy a Mol második negyedéves eredményszámai meglehetősen gyengék voltak a kedvezőtlen iparági környezet miatt, a vezetőség 2023-ra kitűzött, 2,5 milliárd dolláros eredménycélja pedig az osztrák bank 2,6 milliárdos várakozását is alulmúlta. A pénzintézet idén alacsonyabb gázárral és a petrolkémiai szegmens lassú helyreállásával számol, ami a különadóterhek mellett ugyancsak visszafoghatja az eredményt. Az alacsonyabb célárhoz mindezek mellett hozzájárul a súlyozott átlagos tőkeköltség (WACC) emelkedése is a magasabb kamatkörnyezet eredményeként.

A Raiffeisenénél már csak a PKO Bank Ploski látja borúsabban a Mol kilátásait, a lengyel bankház még a második negyedéves jelentés előtt, június közepén csökkentette 2355 forintra árfolyamcélját, ugyancsak eladásra leminősítve a papírt.

A Refinitiv elemzői konszenzusában szereplő célárak átlaga 2998 forint, ami még további 12 százalékos árfolyamemelkedéssel kecsegtet. A magyar olajtársaságot követő kilenc brókerház közül hat vételt, további egy tartást javasol, a Raiffeisennel együtt pedig immár két befektetési szolgáltató eladásra ajánlja a papírt.

A Mol kurzusa alig három százalékkal jár feljebb az év eleji szintnél, az elmúlt három hónapban pedig – a rekordszintű, 350 forintos osztalékszelvény levágásával együtt – 12 százalékot süllyedt az árfolyam.