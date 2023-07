Kormányrendelet jelent meg a Magyar Közlönyben az extraprofitadókról szóló kormányrendeletek módosításáról. Ebben egyebek mellett a kőolajtermék-előállítókra, leginkább a Mol Nyrt.-re vonatkozó különadó mértékében is változás állt be.

Jövőre 1 százalékra csökken a Mol által fizetett extraprofitadó. Fotó: Kisbenedek Attila

Eddig úgy volt, hogy az adó mértéke 2,8 százalék, és továbbra is így marad 2023-ban.

Csakhogy 2024-től ez jelentősen, mindössze 1 százalékra csökken.

De nem csak a Mol örülhet a fejleményeknek, hiszen a gyógyszergyárak különadója is mérséklődik. Igaz, ez nem automatikus, hanem csak akkor érvényesíthető, ha ezek a cégek beruházásokat és kutatási tevékenységet végeznek. Akkor ezeket a költségeiket leírhatják a extraprofitadóból, ha teljesülnek a feltételek. Ennek összegét kissé leegyszerűsítve úgy számítják ki, hogy összeadják a beruházási költséget és a kutatási tevékenység közvetlen költségeit.

A légitársaságokra vonatkozó adószabály is változott, de nem az elvonás mértékében. A kormány ugyanis Izraelt is európai útvonalként határozta meg, így ebben a destinációban is az európai útvonalaknál alkalmazott összeget kell az országba induló utasok után kifizetni. Mindez azt jelenti, hogy az eddiginél jóval alacsonyabb adóterhet alkalmaznak az izraeli repülőutaknál. Ha a járatot teljesítő repülőgéptípus egy székre vetítve 10,5 kilogrammnál kisebb kibocsátási értékkel rendelkezik, akkor az adó utasonként

1600 forint (eddig 3900 forint volt),

a középső kategóriában 3900 forint (eddig 9750 forint volt),

míg a 17,5 kilogramm vagy annál magasabb értéknél 6200 forint (eddig 15 600 forint volt).

Az Airporál felidézte: a légitársaságok hozzájárulásáról, vagy ahogy a köznyelv ismeri, extraprofitadójáról szóló rendeletet tavaly ősszel alakították át károsanyag-kibocsátás alapúvá és háromkategóriássá. Az idén tavasszal a legalacsonyabb kibocsátású kategóriában csökkentették, míg a legszennyezőbb gépek esetén növelték a Magyarországról induló utasok után fizetendő adóterhet.