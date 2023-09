Az Alameda Research, vagyis az FTX-szel kapcsoltan működő fedezetialap- és kriptobrókercég volt a felelős azért, hogy 2021. október 21-én a bitcoin árfolyama 67 ezer dolláros történelmi csúcsának elérését követően hirtelen, és eddig megmagyarázhatatlan okokból egészen 8200 dollárig szakadt a Binance tőzsde felületein – mondta el az Alameda egy korábbi alkalmazottja a kriptodevizákkal foglalkozó CryptoPotato híroldalnak.

Fotó: Shutterstock

Aditya Baradwaj állítása szerint, aki korábban mérnökként dolgozott a vállalatnál, a bitcoin pár percig tartó orbitális mélyrepülése mögött egy olyan emberi hiba állt, amely szinte teljes mértékben megtestesítette az FTX-nél dolgozók és Sam Bankman-Fried, a platform alapítójának filozófiáját, amely szerint a villámgyors döntéshozatal által elérhető nyereség hajhászása még akkor is előbbre való volt az alaposan átgondolt stratégiai döntéseknél, ha egyszer-egyszer rajtavesztett a vállalat az átgondolatlan pozíciónyitások miatt.

Baradawaj szerint a 2021. októberi fiaskó is egy ilyen emberi hibára vezethető vissza. A mérnök elmondása szerint ugyan az Alameda szerverei alapvetően automatizáltan működtek, szigorú szoftveres és élő erős felügyelet mellett, csakhogy voltak olyan ügyletek, például hirtelen jelentkező, váratlan pozíciónyitási lehetőségek, melyeket hús-vér brókerek vittek fel a rendszerbe – az általuk kezdeményezett ügyletek esetében azonban gyakorlatilag semmilyen védelmi mechanizmus nem volt a rendszerbe iktatva. Ez ahhoz vezetett, hogy az egyik brókerük, aki a Binance tőzsde felületén dolgozott, látva egy jó lehetőséget, kézi pozíciónyitást indított,

csakhogy rossz helyre tett egy tizedesvesszőt, így a piaci ár 10 százalékáért adott el bitcoinokat.

Ezt az árfolyamszakadást pedig a piac is lekövette, a 67 ezer dolláros valós szintről a Kraken tőzsdén 54 ezer dollárig, a Bitstampen pedig 63 ezerig zuhant a bitcoin kurzusa – igaz, ezek a platformok nagyságrendekkel olcsóbban megúszták a malőrt, mint a Binance, ahol messze 10 ezer dollár alá is beszakadt a kurzus.

Távol jár már rekordértékétől a bitcoin kurzusa.

A hibát perceken belül észlelték és javították ugyan, ám a hatalmas mélyrepülés valódi okai mindeddig nem voltak ismertek, mivel a Binance egy nappal az esetet követően közzétett közleménye egyszerű technikai hibával magyarázta az incidenst.

Baradawaj szerint egyébként az egész eset remekül példázza, milyen is volt a gondolkodás az FTX-nél már a botrány kirobbanása előtt egy évvel is: várjunk csak, míg valami elromlik, aztán kapkodva próbáljuk meg kijavítani – utalva itt arra, hogy az elrontott tizedesvessző ügyét követően a brókerekre is bevezetett bizonyos védőszabályokat az Alameda.