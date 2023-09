Új fejezetet nyit Kína az Egyesült Államokkal vívott technológiai háborújában és korántsem biztos, hogy ezzel nem lő túl a célon. Ezúttal a pekingi pártvezetés az Apple-t pécézte ki, közelebbről a világ legértékesebb tőzsdei vállalatának okostelefonjait. Azt tervezik, hogy betiltják az iPhone-ok használatát a teljes állami szférában, ide értve az olyan vállalatokat, amelyekben állami részesedés van, az állami költségvetésből finanszírozott intézményeket és ügynökségeket – írja a Bloomberg.

Kínában az Apple termékei a sikerlisták élmezőnyében voltak.

Fotó: Shutterstock

Több ügynökség már utasításba is adta a dolgozóiknak, hogy munkahelyükre nem vihetik be az iPhone-jukat, a munkaidőn és „gyárkapun” kívül viszont azt csinálnak vele, amit akarnak. A számos forrásból megerősített, de hivatalosan még be nem jelentett korlátozás sajtóhírek szerint szelektív lehet annyiban, hogy milyen szigorúan érvényesítik a tilalmat.

A SAIC autógyártó óriás összeszerelő szalagjánál dolgozó munkástól nagyjából értelmetlen elvenni az iPhone-t, de az irodán, kutatóközpontban dolgozóktól már igen. Az sem világos, hogy a korlátozás az Apple többi eszközét, számítógépeit mennyiben érinti majd. Aki viszont biztos,

a strapabíró és nagy tudású iPhone-ok a kormányzati szférában is bestsellernek számítottak – eddig legalábbis.

Tavaly Peking már elrendelte, hogy a központi kormányzati szervek és az állam által támogatott vállalatok két éven belül cseréljék le a külföldi márkájú személyi számítógépeket hazai fejlesztésűekre – eddig ez volt az egyik leghúzósabb központi intézkedés, amellyel persze egyúttal helyzetbe is hozták a helyi gyártókat.

A várható döntés egyenes folyománya annak a pekingi erőfeszítésnek, hogy az élet valamennyi területén próbálják magukat függetleníteni az amerikai technológiától, legyen az hardver vagy szoftver. Ebből a szempontból

az Apple eddig valamilyen szinten mindig is kiváltságos volt,

együttműködött a kínai hatóságokkal, készülékeit döntően a Foxconn kínai gyáraiban szereltette össze, kínaiak millióit foglalkoztatta, ott fizetett nem kevés adót, emellett a távol-keleti ország volt Amerika után a legnagyobb felvevő piaca, bevételeinek ötödét szállítja évről évre, megbízhatóan.

A cég már megérezte a változás szelét, ezért kezdett csomagolni és új beruházásait már a környező országokban, kiemelten Indiában valósította meg.

Az Apple-t rendkívül érzékenyen érintené a kínai piac adminisztratív eszközökkel történő beszűkítése, hiszen az utóbbi tíz évben forgalma itt megháromszorozódott. Nem is véletlen, hogy a részvényárfolyam közel 4 százalékot zuhant a sajtóhírekre. Igaz, a cég a tech szektor nyomulásának köszönhetően az idén ezt megelőzően 46 százalékos raliban volt a részvény.

Kína volt az, amely kihúzta a csávából a gyengébb kereskedelmi forgalmat produkáló Apple-t az legutóbbi negyedévben, s a cég most is vérmes reményeket fűzött a jövő héten világpremierjét tartó új, 15-ös sorszámot viselő iPhone-kínai fogadtatásához.

Kína szállította stabilan az Apple bevételének egyötödét. Fotó: Shutterstock

Az Apple kiszorításának lesznek nyertesei, első helyen említi a Bloomberg a Huawei Technologiest, amelynek 5G-s hálózati termékeit elsőként az Egyesült Államok tiltatta ki a piacáról azok kémkedésre való alkalmassága miatt.

A múlt héten a Huawei azzal vágott vissza, hogy új okostelefonját olyan, vélhetően saját fejlesztésű processzorral látta el, amelynek az óceán másik partján is csodájára jártak, s amit Kína csipipari önállósodásának egyik első lépéseként könyveltek el.

A pártsajtó már a kemény amerikai szankciókkal szembeni győzelmet ünnepelte,

míg egy amerikai törvényhozóban az illegális csipexport gyanúja is felmerült, emiatt hivatalos vizsgálatot kezdeményezett a szankciók esetleges megsértésével kapcsolatban.