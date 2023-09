Visszaterelgette nyáját a zloty, a forint engedelmesen követi

Rizikós csapattá váltak a közép-európaiak a feltörekvő devizák között is az elmúlt hetekben, miközben globálisan nőtt a kockázatkerülés, a legutóbbi napokban egy új, egyedi tényező, a lengyel választások közelgése miatt. Kedden is nagyot rántott a régió devizáin a zloty, kezdetben gyengébb árfolyamok felé vezetve őket, majd ismét az erősödés irányába. Kivétel a lej, Romániában nem fordult meg a gyengülés.

Fotó: Shutterstock

A zloty a napot új négyhavi mélyponton indította, 4,686-ig csúszva az euró ellenében. Megint többet gyengült, mint az összes többi régiós deviza, de az utóbbiak híven követték, és a dollár erősödése a nemzetközi piacon szintén negatív hátteret jelentett. A földgázár, amely tavaly óta gyakran okoz ingadozásokat az árfolyamban, ezúttal nem játszott szerepet, a holland TTF-jegyzésárak némileg csökkentek, de ez nem jelentett könnyebbséget a régiós devizapiac számára.

A délutáni kereskedés közepére 4,661 környékére erősödött vissza, ami még mindig 0,5 százalékos gyengülést jelentett az előző naphoz képest, és megint követte a forint és a cseh korona is, 385, illetve 24,58 környékére – az előbbi így még mindig 0,4, az utóbbi negyed százalékkal volt gyengébb a tegnapinál. A cseh korona tavaly október óta a leggyengébb szintjeit látogatta meg.

Forrás: Stooq.com

A román lej eleve kevesebbet, mintegy 0,2 százalékot gyengült, ott délután 3 óra közeledtéig nem is fordult meg az esés. A lej majdnem négy hónapja nem volt ilyen gyenge.

A régiós devizapiaci hangulatot alapvetően az rontotta el hirtelen, hogy a a múlt héten hatalmasat vágott kamatain a lengyel jegybank, és régiószerte további monetáris lazításra számítanak a piaci résztvevők, ami negatív a helyi fizetőeszközök árfolyama számára.

A zloty euró elleni árfolyama más, mint a forinté, egyértelmű, hogy gyengülő trend kezdődött Forrás: Stooq.com

A lengyel piac több okból különleges figyelmet kap: a régió legnagyobb gazdaságáról van szó, a zloty messze a legnagyobb volumenben a piacon forgó régiós deviza, Lengyelországban ráadásul október 14-én választásokat tartanak. A kormánnyal szemben barátinak gondolt jegybank kamatcsökkentéseit a nemzetközi jelentések tipikusan a választásokhoz kötik, és a voksolás közelsége miatt az Európai Unió egyik nagy tagországában és az ukrajnai konfliktus egyik jelentős külső résztvevőjében megugrott a külföldi érdeklődés.

Ennek látja kárát most a többi régiós deviza is, köztük a forint. Elméletileg előállhat olyan helyzet, amikor a még mindig viszonylag magas magyar kamatok miatt a forint jobban túlteljesíti a zlotyt és a koronát, de az is lehet, hogy a devizapiaci szereplők a régiót továbbra is egy blokként kezelik.

Spekulánsok dobhatnak mentőövet a zlotyval zuhanó forintnak Miközben az intézményi befektetők a varsói kamatvágás után a lengyel és a magyar kitettséget együtt csökkentik, a forint kamatelőnye felkeltheti a devizák kamatkülönbözetére játszó befektetők figyelmét.

Ha a forint továbbra is a zlotyval együtt mozog, érdemes lesz figyelni a lengyel politikai és gazdasági híreket, a választási ígéreteket és esélylatolgatásokat. A releváns lengyel hírek falkákban érkeznek a napokban. A vádak röpködnek, a jegybank megkapta, hogy politikailag vezényelt a kamatpolitikája, menesztették a külügyminiszter egyik helyettesét, mert állítólag pénzért árultak vízumokat, megfigyelési botrány robbant ki, az oroszokat és a németeket a lengyel belpolitikába és a választásokba való beavatkozással vádolták meg.

A zloty piacán a résztvevők pedig figyelnek és reagálnak. A forintén is.