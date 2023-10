Napi négymilliárd forintot hoz a konyhára a magyarok kedvelt befektetése Szeptemberben ismét csúcsot döntött a hazai befektetési alapok összvagyona, amely immár 12 700 milliárd forint felett jár. A kötvényes portfóliók most is taroltak, miközben a részvényalapok a leforduló tőzsdei árfolyamok és a gyér pénzbeáramlás is gyengítette.